PASADENA, Californie et LIVERPOOL, Angleterre, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ — Innova Medical Group, un innovateur mondial dans le domaine de la santé et le plus grand fournisseur mondial de tests rapides d’antigènes, a annoncé un don de 10 millions de livres sterling pour le lancement du Pandemic Institute, un centre d’excellence mondial pour aider le monde à prévenir, préparer et répondre plus efficacement aux futures pandémies. Le siège de l’institut se trouve dans le Knowledge Quarter Liverpool (KQ Liverpool).

Le don d’Innova fournit le capital de démarrage nécessaire à l’établissement de l’institut, aux côtés du soutien du conseil municipal de Liverpool, de l’université de Liverpool, de l’université John Moores de Liverpool, de la Liverpool School of Tropical Medicine et du KQ Liverpool.

L’établissement offrira une expertise clinique, de recherche et politique de pointe, basée dans ce qui sera bientôt désigné comme l’un des bâtiments les plus sains du monde, The Spine. Cette expertise s’appuiera sur l’un des plus grands atouts de Liverpool – ses ressources universitaires considérables – ainsi que sur des connexions et des affiliés internationaux et des partenaires des secteurs public et privé.

Ensemble, les partenaires de l’institut traduiront les résultats de la recherche en politiques et en actions concrètes, en proposant une approche holistique unique et des capacités complètes de bout en bout tout au long du cycle de vie d’une pandémie. Le résultat permettra au monde d’accélérer la réponse globale aux futurs événements pandémiques, d’unifier les renseignements mondiaux et d’augmenter considérablement l’impact de la recherche sur les pandémies sur la société mondiale.

« L’équipe d’Innova est passionnée par le soutien de projets qui feront la différence et il apparaît clairement aujourd’hui que les pandémies constituent l’une des plus grandes menaces pour la santé de la population mondiale », a déclaré Daniel Elliott, PDG et président d’Innova Medical Group. « C’est une initiative vraiment passionnante pour nous de soutenir les institutions académiques et commerciales de la ville dont l’ambition est de trouver des solutions complètes qui peuvent être appliquées à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec les partenaires présents et futurs de l’Institut afin d’atteindre cet objectif commun. »

« Le Pandemic Institute sera un centre d’excellence unique qui a le potentiel d’aider à révolutionner la façon dont le monde répond aux futures pandémies », a déclaré le professeur Matthew Baylis, directeur du Pandemic Institute. « Liverpool est parfaitement placée pour cette initiative passionnante et nous apprécions le leadership d’Innova dans la création du Pandemic Institute et le don généreux à Liverpool. »

