Inscrições abertas para o 19th Annual International Business Awards®

Novas Categorias Incluem Realização em Mídias Sociais e Liderança de Pensamento

FAIRFAX, Va., March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os Stevie Awards abriram as inscrições para o 19th Annual International Business Awards , a principal competição Stevie® para premiação de empresas que atrai indicações de organizações em mais de 60 países e territórios todos os anos.

Todas as pessoas e empresas públicas e privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, grandes e pequenas – podem enviar indicações para o The International Business Awards. O prazo para a inscrição antecipada, com taxas reduzidas, é 6 de abril. O prazo final para inscrições é 11 de maio, mas aceitaremos inscrições até 15 de junho mediante o pagamento de uma taxa de atraso. Os detalhes da inscrição podem ser encontrados em www.StevieAwards.com/IBA.

Corpos de jurados com mais de 150 executivos de todo o mundo escolherão os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze. Os nomes dos vencedores serão anunciados em 15 de agosto e homenageados em um banquete de gala na Europa em outubro.

Os International Business Awards homenageiam as conquistas em todas as facetas do local de trabalho. As categorias incluem:

Existem muitos recursos novos e revisados do The International Business Awards para 2022:

Nove novas categorias de prêmios de eventos , dez novas categorias de inovação nas redes sociais , três categorias de liderança em pensamento , três categorias de vídeo , três categorias de sites e aplicativos para dispositivos móveis , duas novas categorias de produtos e categorias para a Campanha de Marketing de Diversidade e Inclusão e Influenciador do Ano

, dez novas categorias de , três categorias de , três categorias de , três categorias de , duas e categorias para a Campanha de Marketing de Diversidade e Inclusão e Influenciador do Ano As indicações vencedoras nos IBAs de 2021 podem ser reapresentadas para consideração nos IBAs de 2022. Se tiverem sido atualizadas com conquistas recentes, podem ser inscritas nas mesmas categorias em que venceram. Se não tiverem sido atualizadas, devem ser inscritas em categorias diferentes das que venceram.

Em muitos grupos de categorias e categorias agora é possível enviar um vídeo de até 5 (cinco) minutos de duração, ilustrando as realizações do candidato, em vez do tradicional ensaio escrito para o Stevie Awards.

Os vencedores do Stevie Award nos IBAs de 2021 incluíram Ayala Land (Filipinas), Cvent (EUA), Ernst & Young Global Limited (Reino Unido), Etihad Airways Group (Emirados Árabes Unidos), IBM (EUA), Halkbank (Turquia), HP Inc. (EUA), Google (EUA), Nestle India (Índia), PJ Lhuillier, Inc (Filipinas), Rufus & Coco (Austrália), Philip Morris International (Suíça), Polish Railway Lines (Polônia), SAP SE (Alemanha) e muitos mais.

Sobre os Stevie Awards

Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

Contato:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com