NEW YORK, 18 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — JW Player, première plateforme mondiale de logiciels vidéo et d’informations sur les données, a annoncé aujourd’hui la nomination de David LaPalomento au poste de directeur technologique, avec effet immédiat. Ce recrutement stratégique accélèrera l’innovation des produits JW Player afin de répondre aux besoins économiques d’un secteur de la vidéo numérique en pleine croissance, en tirant parti de la récente injection de 100 millions USD en financement de série E issue de LLR Partners.

« David s’est révélé comme un leader visionnaire à la fois dans le développement et l’expansion de produits de diffusion vidéo innovants », a déclaré Dave Otten, Président-directeur général et cofondateur de JW Player. « Je ne doute pas que son expertise viendra renforcer notre position de force de premier plan en matière d’innovation dans l’industrie de la vidéo numérique. Grâce à son leadership, nous développerons nos équipes d’ingénierie et mettrons sur le marché de nouveaux produits qui renforcent l’indépendance et le contrôle des clients dans l’économie de la vidéo numérique. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de le compter au sein de notre équipe », a ajouté Dave Otten.

Au cours de sa carrière de dix années au sein de Brightcove, David a constitué une équipe d’ingénierie de classe mondiale pour moderniser sa plateforme de diffusion vidéo. Il a dirigé la mise à niveau de l’ancienne architecture de la société basée sur des centres de données et l’a remplacée par une architecture native du cloud et évolutive, tout en faisant migrer plusieurs milliers de clients vers la nouvelle plateforme. Son leadership a permis de tripler les revenus, d’inaugurer des produits inédits et d’intégrer des acquisitions en vue de répondre aux besoins de nouveaux segments de marché. Son expérience sera inestimable pour permettre à JW Player de se développer pour répondre à la croissance explosive de la demande en vidéo numérique depuis le début de la pandémie.

« Je suis heureux de débuter le prochain chapitre de ma carrière chez JW Player, a déclaré David LaPalomento. Nous avons atteint un point d’inflexion dans lequel chaque entreprise qui possède une présence numérique dépend désormais de la vidéo pour s’adresser à son public et monétiser son offre. JW Player a construit la plateforme la plus complète pour réussir dans cet écosystème vidéo numérique, grâce à des données contextuelles et de consommation inégalées, des fonctionnalités de monétisation et d’engagement de pointe, ainsi que des expériences vidéo de classe mondiale sur n’importe quel écran. Je me réjouis de pouvoir tirer parti de cette plateforme pour proposer de nouvelles innovations au marché », a-t-il conclu.

Selon les données de JW Player glanées auprès de plus de 12 000 éditeurs et diffuseurs, la consommation de vidéo n’a cessé de croître en conséquence de la pandémie, avec une hausse de près de 50 % depuis 2020 et 28,6 % depuis janvier 2021. Pour les entreprises de tous horizons, y compris les sociétés de fitness, de commerce en ligne, de sport et d’enseignement virtuel, cette croissance de la demande a rendu impératif la mise au point d’une stratégie vidéo robuste pour s’adresser à leurs publics sur l’écran de leur choix : Internet, mobile ou TV connectée.

Lancée sous la forme d’un lecteur vidéo en open-source extrêmement populaire, la plateforme vidéo pilotée par API de JW Player permet aujourd’hui à des centaines de milliers de clients de contrôler et d’exploiter de manière indépendante leurs applications vidéo mobiles, OTT et Web à l’échelle mondiale. Plus important encore, JW Player fournit des informations approfondies uniques dérivées des données, qui permettent aux clients de développer, contacter et monétiser plus efficacement leurs publics. Rien que l’année dernière, le streaming vidéo de la société a augmenté de près de 200 %, tandis que sa diffusion en direct a bondi de plus de 400 %.

JW Player est la plus importante plateforme de logiciels vidéo et d'informations tirées de données qui apporte aux clients l'indépendance et le contrôle dans l'économie de la vidéo numérique d'aujourd'hui. Lancée en 2008 en tant que lecteur vidéo en open-source extrêmement populaire, la plateforme technologique de JW Player alimente désormais la vidéo numérique pour des centaines de milliers d'entreprises, dont la moitié des 50 plus grands sites de comScore aux États-Unis, des diffuseurs de premier plan à travers l'EMEA, l'APAC et l'Amérique latine. Chaque mois, 1 milliard de téléspectateurs, soit un tiers de l'ensemble des internautes, consomment des vidéos sur la technologie de JW Player à travers 2,7 milliards d'appareils, engendrant une consommation inégalée et puissante et un graphique de données contextuelles qui aide les clients à accroître leur audience et à générer des vidéos incrémentales à partir de vidéos numériques. La société a son siège social à New York, et possède des bureaux à Londres et à Eindhoven.

