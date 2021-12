Lantronix convidada a ser membro do Programa de Ecossistema da Qualcomm Automotive Solutions

Membro de longa data da Qualcomm Advantage Network, a Lantronix entrou para programa exclusivo para convidados para ajudar a acelerar a inovação automotiva

IRVINE, Califórnia, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de soluções turnkey seguras para TI Inteligente e Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje que foi convidada para ser membro do programa automotivo do Qualcomm® Authorized Design Center Program. Um membro de longa data da Qualcomm® Advantage Network, a Lantronix entrou para o programa exclusivo para convidados, que ajuda as empresas a acelerar a inovação, conectando os clientes a um ecossistema de empresas que fornecem ferramentas e serviços de design especializados. A Lantronix participará do programa automotivo, conhecido como Programa de Ecossistema da Qualcomm® Automotive Solutions, fornecendo acesso a ferramentas criadas em torno da Plataforma de Cockpit Automotivo Snapdragon® da Terceira Geração, um produto da Qualcomm Technologies, Inc.

“Estamos orgulhosos do convite para ser membro do Programa de Ecossistema da Qualcomm Automotive Solutions do Qualcomm Authorized Design Center, que irá proporcionar experiência em engenharia e design para nossos clientes mútuos, e ajudar a acelerar a inovação”, disse Paul Pickle, CEO da Lantronix. “Com a entrada para o programa, a Lantronix está posicionada para acelerar a comercialização de produtos automotivos, incluindo personalização, otimização e outros serviços de design e integração criados em torno das Plataformas de Cockpit Automotivo Snapdragon® da Terceira Geração.”

As Plataformas de Cockpit Automotivo Snapdragon® da Terceira Geração têm por base a inteligência artificial (IA) e algumas das plataformas automotivas mais avançadas da Qualcomm Technologies. Dando suporte aos cockpits integrados de amplo software criados para atender aos rigorosos padrões da indústria automotiva, as Plataformas de Cockpit Automotivo Snapdragon® da Terceira Geração são projetadas com gráficos imersivos, multimídia, visão computacional e recursos avançados de IA. As Plataformas de Cockpit Automotivo Snapdragon® da Terceira Geração também fornecem arquitetura totalmente escalável com experiências diferenciadas, utilizando a mesma arquitetura e estrutura de software para permitir que os consumidores tenham uma experiência de usuário harmonizada, independentemente do nível do veículo.

A inclusão da Lantronix no Programa de Ecossistema da Qualcomm Automotive Solutions, bem como a experiência e colaboração comprovadas da sua equipe ao longo dos anos, enfatizam seu compromisso de fornecer serviços de desenvolvimento de ponta com a Qualcomm Technologies para seus clientes globais focados na Plataforma de Cockpit Automotivo Snapdragon®.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente.

Com a Lantronix, seus clientes podem acelerar a colocação no mercado e aumentar o tempo e a eficiência operacional, com o fornecimento de soluções confiáveis, seguras e conectadas de IoT de Borda Inteligente e Gateway de Gerenciamento Remoto.

Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT e TI em aplicativos de Robótica, Automotivo, Vestíveis, Videoconferência, Industrial, Médico, Logístico, Cidades Inteligentes, Segurança, Varejo, Filial, Sala de Servidores e Datacenter. Para mais informação, visite Site da Lantronix .

Obtenha mais informações no Blog da Lantronix , que contém discussões e atualizações da indústria. Siga a Lantronix no Twitter , consulte a nossa biblioteca de vídeos do YouTube ou conecte-se conosco no LinkedIn .

