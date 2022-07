Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia a Criação de Instalações de Manufatura de Vaporizadores em Houston, Texas

TEMECULA, Califórnia, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar outra expansão da sua capacidade de manufatura. Esta expansão é um exemplo do compromisso e do apoio da empresa para com seus clientes de gás industrial e de energia limpa do país.

As novas instalações em Houston, Texas, estão equipadas para fabricar e fornecer vaporizadores ambientais, aproximar seus produtos e dar apoio aos mercados da Costa Leste e do México, permitindo tempos de resposta mais curtos e custos de envio reduzidos para esses mercados em crescimento.

A Nikkiso Cryoquip Houston já está operacional e aumentando a produção total da linha de produtos de vaporizador de ar ambiente, com as entregas para clientes já em andamento.

“Estamos entusiasmados em poder aumentar o nosso apoio a esta importante região e proporcionar benefícios significativos aos nossos clientes”, disse Chris Colizzi, Presidente da Nikkiso Cryoquip. “Esta expansão proporciona uma forte estrutura de suporte para o crescimento futuro.”

A adição da instalação de Houston também permite que as instalações do Grupo em Murrieta, Califórnia, possam ser expandidas em apoio ainda maior da sua crescente base de clientes dos segmentos de mercado de Gases Industriais e Energia.

