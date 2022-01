Plataforma inovadora de usinagem de ultra precisão permite a realização de projetos ópticos de módulos de câmera AR/VR/MR e de veículos elétricos da próxima geração

Este lançamento altamente antecipado da plataforma de usinagem de ultra precisão de 250UPL MP da Moore Nanotechnology Systems, aborda a necessidade crescente de uma usinagem impecável de ferramentas de molde de lente para a demanda crescente por parte dos mercados de AR/VR/MR, de câmeras de smartphone e de veículos elétricos. Esta solução proporciona resultados previamente inimagináveis de acabamento da superfície do sub-nanômetro com uma forma quase perfeita.

SWANZEY, New Hampshire, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Moore Nanotechnology Systems (“Nanotech”), fornecedora global líder de sistemas de usinagem de ultra precisão, anunciou o lançamento da sua plataforma de usinagem de ultra precisão da próxima geração, a 250UPL MP. Esta solução é configurável para todos os sub-nanômetros, Single Point Diamond Turning (torneamento de diamante de ponto único de ultra precisão – SPDT), retificação e aplicações de fresagem.

Os fabricantes de ferramentas de molde óptico exigem acabamentos de superfície de maior qualidade de acordo com a fidelidade dos sistemas ópticos agora comuns em aplicações de smartphones, AR/VR/MR e automotivas. A atual geração de máquinas de ultra precisão em uso hoje atingiu seu potencial máximo. Um design clean-sheet foi necessário para um desempenho do próximo nível,, e o 250UPL MP da Nanotech atende e excede estes requisitos.

Mark Boomgarden, Presidente e CEO da Nanotech, explicou: “Trabalhamos com os principais fornecedores de câmera-módulo e componentes ópticos de todo o mundo para obter insights de médio e longo prazo para seus requisitos de produto e tecnologia, que foram usados no nosso próprio roteiro de desenvolvimento plurianual.” Boomgarden continuou: “Ficou claro que a indústria precisa imediatamente de uma plataforma de máquina-ferramenta que possa estender os limites das capacidades de usinagem de ultra precisão. Aproveitando sua longa experiência de sucesso neste segmento, a nossa equipe técnica aceitou o desafio e entregou o 250UPL MP da Nanotech. Esta é uma das muitas recentes inovações do produto da Nanotech para os próximos 12-18 meses.”

Paul Vermette, Vice-presidente de Engenharia e de desenvolvimento de novos produtos da Nanotech, complementou: “O sucesso neste mercado é alcançado por meio da entrega de uma solução que tenha por base o conhecimento sólido do processo. Nosso investimento em um centro de desenvolvimento de processos, muito perto do campus da University of North Carolina at Charlotte, foi um componente inestimável para o desenvolvimento dos nossos produtos e tecnologias.” Vermette continuou: “Quando entramos no mercado com uma nova máquina como a 250UPL MP, sabemos que estamos entregando uma solução que resolve desafios complexos do mundo real que a indústria de ferramentas ópticas enfrenta diariamente.”

Scott Gerhart, Vice-presidente de Vendas da Nanotech, comentou: “Nos últimos 6 meses, enviamos o 250UPL MP para certas empresas líderes de mercado em todo o mundo, e o feedback tem sido esmagadoramente positivo. Em outras palavras, nenhuma outra máquina disponível hoje pode alcançar o acabamento de superfície e a precisão de forma exigida pelos projetos ópticos que essas empresas estão lançando nos próximos 36 meses.” Gerhart continuou: “Será um grande prazer compartilhar o futuro da usinagem de ultra precisão com todas as empresas durante o lançamento formal da plataforma 250UPL MP na Photonics West – 25 de janeiro de 2022.”

Para mais informação, contacte: sales@nanotechsys.com.

A Moore Nanotechnology Systems (Nanotech) foi fundada em Keene, NH em 1997 como uma subsidiária autônoma da Moore Tool Company. Nanotech é líder mundial de design, desenvolvimento e fabricação de ferramentas de ultra precisão de última geração e processos associados (tornos de diamante de ponto único, micro moagem, micro trituração e moldagem por prensa de vidro) para a produção de componentes ópticos avançados para os setores de eletrônica de consumo, espaço, defesa, aeroespacial, iluminação, médicos e automotivos. A Moore Tool, fundada em 1924 e localizada em Bridgeport, Connecticut, tem uma longa história nos mercados de máquinas-ferramenta de precisão e ultra precisão. Atualmente a Moore Tool fornece uma linha completa de jig grinders CNC de alto desempenho, juntamente com serviços de fabricação de precisão de contrato certificados para ISO 9001:2015 e AS9100D. Moore Nanotechnology e Moore Tool estão integradas verticalmente sob o PMT Group.