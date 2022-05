SOLVE FSHD Anuncia Nomeação da Diretora Executiva Dra. Eva Chin e Estrutura de Financiamento Filantrópico de Empreendimento

VANCOUVER, British Columbia, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Após o recente aclamado lançamento da SOLVE FSHD , a organização tem o prazer de anunciar formalmente a nomeação da Dra. Eva Chin como Diretora Executiva. O fundador da SOLVE FSHD, Chip Wilson, se comprometeu pessoalmente com US $ 100 milhões para encontrar a cura da distrofia muscular facioscapulo-umeral (FSHD) , uma doença rara com a qual foi diagnosticado aos 32 anos de idade. Como primeira Diretora Executiva inaugural da SOLVE FSHD, a Dra. Chin será responsável por alinhar os objetivos da organização com a experiência dos pesquisadores, cientistas e empresas para promover e financiar a descoberta e desenvolvimento de novas terapias para FSHD.

“A experiência e a especialização da Dra. Chin em doenças neuromusculares raras agregam imenso valor à nossa organização. Estamos entusiasmados em receber sua experiência e orientação para alcançar o objetivo da organização de encontrar uma cura para a FSHD até dezembro de 2027”, disse Chip Wilson, fundador da SOLVE FSHD. Ele acrescentou: “Em apenas algumas semanas após o lançamento da organização, a SOLVE FSHD recebeu uma tremenda resposta ao pedido de subsídios qualificados e novas tecnologias terapêuticas, que serão avaliadas sob a liderança da Dra. Chin. Além disso, ela trabalhou incansavelmente na criação de fortes alianças da indústria com a SOLVE FSHD, avaliou de perto os projetos emocionantes para financiar e facilitou oportunidades de financiamento colaborativo em todos os setores acadêmicos e da indústria em pesquisa FSHD e desenvolvimento de drogas.”

A Dra. Chin obteve seu Ph.D. em Fisiologia na University of Waterloo, no Canadá, e completou o treinamento de pós-doutorado na University of Sydney, Austrália e U.T. Southwestern Medical Center em Dallas, com foco no cálcio intracelular na fadiga muscular e regulação transcricional da expressão gênica na determinação do tipo de fibra muscular e plasticidade muscular.

“Tenho a honra de fazer parte da equipe da Solve FSHD, apoiando Chip e a Família Wilson na nossa missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por doenças neuromusculares raras, financiando projetos de pesquisa qualificados e pesquisas pré-clínicas e clínicas que acelerarão a busca de uma cura para a FSHD”, disse a Dra. Eva Chin, Diretora Executiva da Solve FSHD.

A carreira da Dra. Chin abrangeu as indústrias acadêmica e farmacêutica, com cargos anteriores na Pfizer, University of Maryland, MyoTherapeutics, Cytokinetics e NMD Pharma. Na Pfizer, a Dra. Eva mudou sua carreira de pesquisa acadêmica com foco em mecanismos celulares e moleculares da função muscular para descobrir e desenvolver terapias direcionadas aos músculos. Nos últimos cinco anos, ela liderou o desenvolvimento não clínico de inúmeros candidatos a medicamentos em ensaios clínicos para ELA, SMA, miastenia gravis e cardiomiopatia hipertrófica.

Sob a orientação do Dr. Chin, o modelo de empreendimento de financiamento filantrópico da Solve FSHD utilizará estrategicamente a doação de Wilson para apoiar as doações iniciais, investimentos em empresas em estágio inicial focadas em FSHD e para incentivar as empresas farmacêuticas no espaço de doenças neuromusculares a aumentar seu foco em FSHD. O modelo de filantropia do empreendimento permitirá que a organização seja financeiramente autossustentável por meio do retorno dos investimentos. Os investimentos em oportunidades de pesquisa viáveis, embora de alto risco, podem gerar um fluxo contínuo de reinvestimento na organização para apoiar ainda mais as iniciativas de financiamento de doações.

“Para aproveitar os recentes avanços na terapia genética, a SOLVE FSHD criou uma plataforma de financiamento criativa para facilitar o desenvolvimento de tratamentos que retardam, param ou até revertem rapidamente a fraqueza da FSHD”, disse o Dr. John Day, MD, Ph.D., Diretor do programa de Medicina Neuromuscular da Stanford University. “Uma pessoa com a experiência e a capacidade da Dra. Eva Chin participando da SOLVE FSHD é fundamental para estabelecer o programa cientificamente rigoroso necessário para definir e validar tratamentos seguros e eficazes o mais rápido possível”, disse Dr. John Day, MD, Ph.D., Neuromuscular Medicine, Stanford Neuroscience Health Center.

Sobre a Solve FSHD

A Solve FSHD está financiando atividades inovadoras de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e biofármacos que aceleram novos tratamentos para distrofia muscular facioscapulo-umeral (FSHD). O programa é totalmente financiado e criado pelo empresário e filantropo canadense Chip Wilson. O fundador da Lululemon Athletica inc., empresa de vestuário atlético inspirado na yoga tem FSHD há três décadas. Ele investiu US$ 100 milhões do seu próprio dinheiro para criar a SOLVE FSHD para financiar projetos que se encaixam na missão da organização: acelerar a pesquisa de novas terapias e encontrar uma cura para a doença até 2027.

Anúncios futuros de financiamento de subsídios serão publicados no site da Solve FSHD https://solvefshd.com/ Empresa s iniciantes, devem entrar em contato com a SOLVE FSHD em info@solvefshd.com .

Quem tiver FSHD e quiser obter mais informações sobre ensaios clínicos ou ser incluído no registro de FSHD, deve consultar o site da SOLVE FSHD em https://solvefshd.com/

Para perguntas da mídia ou para solicitar uma entrevista da mídia, contate:

Kamran Shaikh, Diretor de Contas

PR Associates

kshaikh@prassociates.com

778-846-5406