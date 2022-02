Treinamento JES3plus agora disponível através do Catálogo do Curso Mainframe da Interskill Learning

Especialista de Mainframe IBM — JES3plus Experienced 1.1 — Interskill — IBM Digital Credential

Emblema digital autorizado da IBM concedido na conclusão do treinamento JES3plus

EL SEGUNDO, Califórnia, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Interskill Learning, fornecedora independente líder de treinamento de mainframe online, e a Phoenix Software International, Inc., anunciaram hoje o lançamento de um currículo do curso JES3plus. O JES3plus, desenvolvido pela Phoenix Software International, Inc., é um trabalho com base no z/OS® JES3 que oferece um caminho a seguir para empresas que desejam permanecer na tecnologia JES3 em vez de fazer uma conversão dispendiosa e potencialmente arriscada de JES2. z/OS 2.5, a última versão do sistema operacional, é a mais recente a incluir JES3. Após a conclusão do curso, os alunos receberão um Emblema Digital Autorizado da IBM — JES3plus Experienced 1.1.

Os clientes JES3plus e empresas JES3 que planejam sua migração para JES3 plus se beneficiarão do acesso ao treinamento para funcionários existentes e novas contratações. Os designers do curso da Interskill trabalharam em estreita colaboração com a equipe de desenvolvimento de JES3plus da Phoenix Software para fornecer treinamento detalhado online e sob demanda de JES3plus para o pessoal do mainframe. O curso é apropriado para programadores de aplicativos, programadores de sistema e operadores de sistema.

O currículo de formação de JES3plus é composto por cinco módulos:

Introdução ao JES3 plus

Trabalho com o JES3 plus

Monitoramento do ambiente JES3 plus

Definição do ambiente JES3 plus

Interação do aplicativo com o JES3plus

Informações detalhadas sobre o curso JES3plus e cada módulo estão disponíveis no site Phoenix Software .

A IBM oferece uma Credencial Digital Autorizada da IBM oficial que é obtida após a conclusão dos cinco módulos JES3plus. O IBM Digital Badge Program oferece uma referência reconhecida, respeitada e valorizada para conhecimento e habilidades de mainframe Z na indústria global de computação de mainframe.

Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International, disse: “Nossa equipe JES3plus realmente gostou da parceria com a Interskill. Com a nossa parceria, aprendemos em primeira mão porque eles são considerados a verdadeira fonte de treinamento de mainframe em todo o mundo. Os talentosos desenvolvedores de cursos da Interskill fizeram um ótimo trabalho aproveitando nossas décadas de conhecimento em JES3 para criar um currículo de e-learning que seja uma base sólida para os mainframers que trabalham em oficinas JES3plus.”

Darren Surch, COO da Interskill Learning, disse: “A JES3 é fundamental para muitas empresas de mainframe e essa colaboração com a Phoenix Software nos permite aproveitar a notável profundidade e amplitude de conhecimento da sua equipe para fornecer treinamento de qualidade, perspicaz e sob demanda do importante produto JES3plus. Estamos entusiasmados em incluir este curso excepcional no vasto currículo de treinamento de mainframe online da Interskill.”

Sobre a Interskill Learning

A Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) é provedora líder de treinamento de mainframe IBM Z. A empresa desenvolve, fornece e apoia a ampla gama de componentes modernos de treinamento de força de trabalho de mainframe Z, e oferece treinamento de mainframe global de amplo espectro durante todo o ano para o pessoal de mainframe.

Sobre a Phoenix Software International

A Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware. com/ ) é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.

Contato de Imprensa:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e- e65a101cc0cd/pt