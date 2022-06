Volt Active Data connaît une croissance explosive

La plateforme de données éprouvée répond aux besoins en matière de données en temps réel et de prise de décision contextuelle

BEDFORD, Massachusetts, 14 juin 2022/PRNewswire/ — Volt Active Data est la principale plateforme de données d’entreprise construite pour permettre la prise de décision rapide en matière de données. Elle a annoncé aujourd’hui une croissance exceptionnelle de ses activités grâce à l’expansion des comptes clés et à l’acquisition de nouveaux clients utilisant la technologie Volt pour profiter pleinement du monde de la 5G et des données rapides.

Volt a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 100 % au cours des 12 derniers mois, avec des clients importants comme Amdocs et Dream11 qui ont considérablement étendu leur utilisation de la plateforme Volt pour soutenir leur propre croissance par le développement de nouvelles applications. La technologie de Volt touche désormais plus de 2 milliards de personnes dans le monde chaque jour.

« Nous avons rencontré un élan encore plus grand au cours du premier semestre de 2022 », a déclaré David Flower, PDG de Volt. « Associés en grande partie aux énormes opportunités que la convergence de technologies disruptives telles que la 5G, la périphérie et l’IoT présente pour les entreprises disposant de la bonne technologie, nous avons connu une croissance commerciale impressionnante. Cet élan continu est soutenu par un taux de fidélisation exceptionnel et constant de 96 %, qui prouve la valeur que nos clients obtiennent avec notre technologie. »

Points forts. Dream11 de Dream Sports, la plus grande application de sport fantastique au monde avec plus de 130 millions d’utilisateurs actifs, a fait appel à Volt pour soutenir la saison 2022 de l’IPL . Volt a également procédé à un certain nombre d’embauches clés, la plus récente étant celle d’un nouveau responsable des alliances mondiales, chargé d’accélérer le développement des partenariats mondiaux de l’entreprise.

« Nous sommes en train d’écrire le prochain chapitre de notre voyage », a déclaré Flower. « Nous connaissons une croissance record et ce n’est pas surprenant, car notre technologie a été conçue précisément pour ce moment… où la convergence de la 5G, de l’IoT et de l’informatique de périphérie impose des demandes massives en temps réel aux entreprises et à leurs environnements technologiques. »

À propos de Volt Active Data

Volt Active Data permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Possédant d’importants clients dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme de données VoltDB est idéalement positionnée pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra.

