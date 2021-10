Zoom nommée leader dans le Magic Quadrant™ 2021 par Gartner® pour les communications unifiées en tant que service

SAN JOSÉ, Californie, 21 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd’hui que le cabinet d’analystes Gartner a nommé Zoom en tant que leader dans le Magic Quadrant 2021 pour les UCaaS. C’est la deuxième fois que Zoom est nommée dans le Magic Quadrant de Gartner pour les UCaaS (2020 a été la première année où Zoom a été reconnue) et sa deuxième fois consécutive en tant que leader.

Le rapport a analysé 14 sociétés dans l’espace UCaaS, en désignant Zoom comme un leader.

« Nous sommes honorés que Gartner ait nommé Zoom leader du Magic Quadrant pour les UCaaS pour la deuxième année consécutive », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom. « Zoom s’engage à fournir une technologie sans friction, fiable et sécurisée pour renforcer les effectifs modernes et distribués, et nous sommes convaincus que nous avons été reconnus en raison de la commodité et de l’accessibilité de nos solutions UCaaS, y compris Zoom Meetings, Zoom Chat et Zoom Phone. Nous continuerons à travailler dur pour répondre aux demandes de communication actuelles et émergentes et offrir du bonheur à tous nos clients du monde entier. »

Pour lire un exemplaire gratuit du rapport Gartner Magic Quadrant pour les UCaaS 2021, veuillez consulter l’adresse zoom.us/gartner .

Clause de non-responsabilité :

Gartner, Magic Quadrant pour les communications unifiées en tant que service, dans le monde, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O’Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, le 18 octobre 2021 – pour Magic Quadrant pour les communications unifiées en tant que service, rapport mondial

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

