20 % des jeunes des générations Z et Alpha sont ouverts à l’idée de retraites basées sur les crypto-monnaies, selon un rapport de Bitget Research

VICTORIA, Seychelles, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Un nouveau rapport de Bitget Research, la division analytique de la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 Bitget , révèle une évolution significative des tendances en matière de planification de la retraite chez les jeunes générations. Selon cette étude, 20 % des jeunes des générations Z et Alpha sont ouverts à la perception de retraites libellées en crypto-monnaies, ce qui reflète la confiance croissante qu’ils accordent aux systèmes financiers alternatifs et à la monnaie numérique.

Principales conclusions :

78 % des répondants ont déclaré faire davantage confiance aux options d’épargne-retraite alternatives qu’aux systèmes de retraite traditionnels.

qu’aux systèmes de retraite traditionnels. 20 % des répondants des générations Z et Alpha se sont montrés disposés à recevoir des retraites libellées en cryptomonnaies .

. Plus de 40 % des jeunes ont déjà investi dans des cryptomonnaies, ce qui démontre un fort intérêt de leur part pour les actifs numériques.

dans des cryptomonnaies, ce qui démontre un fort intérêt de leur part pour les actifs numériques. 73 % des répondants ont admis ne pas avoir une compréhension complète du fonctionnement des fonds de retraite traditionnels.

Le rapport met en évidence une évolution majeure dans la façon dont les jeunes générations abordent la planification financière. Pour les jeunes des générations Z et Alpha, les pensions de retraite traditionnelles, autrefois considérées comme essentielles à la sécurité financière, perdent désormais de leur attrait. Au lieu de cela, ils recherchent des solutions modernes et adaptables qui correspondent à leur mode de vie technophile et à l’évolution de leurs priorités.

Un changement de mentalité générationnel

Nés dans l’ère du numérique, les jeunes des générations Z et Alpha ont grandi dans un monde de progrès technologiques rapides, comme en témoignent leurs préférences financières. De nombreux jeunes de ces générations font preuve de scepticisme à l’égard des anciens systèmes et se tournent de plus en plus vers la finance décentralisée et les solutions basées sur la blockchain. Le rapport révèle que plus de 20 % des jeunes sont ouverts à l’idée d’inclure la cryptomonnaie dans leurs plans de retraite, car ils la considèrent comme une approche moderne permettant de sécuriser leur avenir financier.

« C’est un signal d’alarme pour le secteur financier », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Les jeunes générations ne se contentent plus des systèmes de retraite universels. Elles recherchent des solutions modernes qui leur offrent davantage de contrôle, de flexibilité et de transparence. »

Des défis à relever

Alors que les jeunes générations manifestent un intérêt croissant pour les actifs numériques, l’adoption généralisée de ces derniers continue d’être entravée par des obstacles liés à la volatilité des cryptomonnaies, à l’incertitude réglementaire et aux risques en matière de cybersécurité. En outre, de nombreux jeunes ne sont pas pleinement informés des options de retraite, qu’il s’agisse de la retraite traditionnelle ou d’une retraite basée sur les cryptomonnaies.

Tout en soulignant qu’il est important de relever ces défis, le rapport relève que les retraites basées sur les cryptomonnaies pourraient devenir une option transformatrice pour les jeunes générations si elles sont mises en œuvre de manière appropriée. Grâce à des interfaces conviviales, à une meilleure information et à des mesures de protection renforcées, les actifs numériques pourraient offrir un moyen transparent et efficace d’épargner pour l’avenir.

Ce que les institutions financières doivent savoir

Le rapport envoie un message clair aux gouvernements et aux institutions financières : adaptez-vous sous peine de vous retrouver rapidement dépassés par les évènements. Les conclusions du rapport appellent à mettre l’accent sur :

La simplification et la modernisation des systèmes de retraite traditionnels. La mise à disposition d’informations sur la planification financière aussi bien traditionnelle que basée sur la cryptographie. La mise en place de réglementations claires afin de répondre aux préoccupations en matière de stabilité et de sécurité des cryptomonnaies.

« Les jeunes sont en train de remodeler notre manière de penser l’argent », a ajouté Gracy Chen. « L’essor des pensions de retraite cryptographiques ne se résume pas à une simple tendance passagère — il s’inscrit dans le cadre d’une révolution financière plus vaste. Le secteur doit rattraper son retard. »

