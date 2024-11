À l’occasion du 2ᵉ anniversaire de ChatGPT, les écoles de commerce renforcent l’intégration de l’IA en classe

Une étude du GMAC montre que la plupart des programmes des écoles de commerce proposent désormais des cursus axés sur l’IA

RESTON, État de Virginie, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Selon une enquête publiée le mois dernier par le Graduate Management Admission Council, ou GMAC, plus des trois quarts des programmes de MBA et de master en commerce ont intégré l’intelligence artificielle, l’IA, à leurs programmes et mettent en avant son rôle dans l’éthique des affaires, la prise de décision, les applications pratiques et le développement de stratégies.

Depuis l’essor de l’IA générative, stimulé par le lancement de ChatGPT d’OpenAI à fin novembre 2022, les écoles de commerce répondent aux attentes croissantes des candidats en matière d’IA dans leur cursus et à la future demande des employeurs pour des compétences en IA dans les années à venir. Un peu plus tôt cette année, l’enquête du GMAC, menée auprès de plus de 4 000 candidats potentiels aux écoles de commerce à travers le monde a révélé une hausse majeure du nombre de candidats estimant que l’IA constitue un élément essentiel de leur programme d’école de commerce idéal, à savoir désormais 40 % des répondants. Le GMAC a ensuite publié les résultats d’une enquête menée cette fois auprès de quelque 1 000 recruteurs d’entreprises à l’échelle mondiale, dont la moitié travaille pour le compte d’entreprises du Global Fortune 500. L’étude révèle si les employeurs ne se montrent pas encore trop préoccupés par les connaissances en IA des diplômés des écoles de commerce, ils anticipent que son importance va fortement aller crescendo au cours des cinq prochaines années.

« Il ne fait aucun doute que les écoles de commerce ont intensifié leurs efforts pour répondre aux impératifs du marché en matière d’avancées technologiques, sans perdre de vue la transmission de compétences clés comme la pensée stratégique ou la résolution de problèmes » observe Joy Jones, PDG du GMAC. « La progression des candidatures aux écoles supérieures de commerce constatée cette année prouve bien qu’elles sont en bonne voie de répondre aux attentes des étudiants, en aidant les futurs diplômés à développer les compétences les plus recherchées par les employeurs dans un monde où prédomine l’IA. »

Une approche de base

Pour mieux saisir comment les écoles de commerce du monde entier ont intégré l’IA à leurs programmes, processus administratifs et applications stratégiques, le GMAC a piloté en 2024 une série d’études de cas sur l’IA dans l’enseignement commercial. À la MIT Sloan School of Management, l’Institut de technologie du Massachusetts, la direction de l’école a notamment opté pour une stratégie coordonnée et participative en vue d’encourager les professeurs à s’impliquer et à faire l’expérience des nouvelles technologies. Cette approche a donné naissance à divers projets qui devraient s’étendre sur un plus large périmètre et intégrer, entre autres, des chatbots en classe, des outils de suivi de l’engagement des étudiants et des outils pour répondre aux questions administratives à l’échelle de l’établissement. L’approche collective présente également le net avantage de permettre à de nombreuses personnes d’observer le marché et d’identifier rapidement les outils et opportunités nouvellement développés.

« Nous sommes convaincus que l’intégration de l’IA générative dans l’enseignement et l’apprentissage peut être un excellent facteur de différenciation pour MIT Sloan », avance Rodrigo Verdi, doyen adjoint en charge des programmes de diplômes, de l’enseignement et de l’apprentissage. « L’IA est à la fois un formidable levier et une opportunité pour développer les compétences. Étant donné que le MIT lui-même est à la pointe du développement de l’intelligence artificielle, nous avons bien l’intention d’aller encore plus loin. »

Petits mais costauds dans l’IA générative

L’European School of Management and Technology (ou ESMT) de Berlin, l’école européenne de gestion et de technologie, a progressivement alloué des ressources à l’IA du fait de sa taille relativement modeste, a fait progresser le projet centré sur l’IA en interne, puis planifié l’allocation des ressources nécessaires à l’avenir. À travers cette approche, l’école a développé un système unique de plug-ins basé sur un transformateur pré-entraîné génératif (GPT) qui propose différentes interfaces dédiées à l’accompagnement des étudiants et à la formation axée sur l’intégrité académique, mais aussi à l’assistance aux enseignants dans le cadre du développement de leurs cours.

« Nous sommes véritablement enthousiastes quant au potentiel transformateur de l’IA dans le domaine académique » souligne Jörg Rocholl, Président de l’ESMT Berlin. « À l’ESMT Berlin, notre mission consiste à garantir un accès équitable et responsable aux technologies d’IA générative à l’ensemble de notre collectif. Outre le renforcement de nos capacités en recherche, enseignement et opérations, cette approche nous assure également de nous maintenir à la pointe des avancées technologiques dans l’enseignement commercial. »

