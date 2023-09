Anaqua poursuit son élan au Japon avec une nouvelle direction, de nouveaux clients et un nouveau siège social

Futoshi Saito rejoint Anaqua en tant que Président et Directeur Général, Japon

BOSTON, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader mondial de l’innovation et des technologies de gestion de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd’hui des changements dans son équipe de direction au Japon, alors que l’entreprise connaît une forte croissance dans le pays. Futoshi Saito rejoindra Anaqua Japon, à compter du 10 octobre 2023, en tant que Président et Directeur Général. Il aura la responsabilité du développement commercial d’Anaqua et de la commercialisation de solutions avancées pour les clients au Japon.

Saito-san a précédemment occupé des postes de direction chez LexisNexis en tant que directeur général, Japon et Corée du Sud, et chez Thomson Reuters (qui fait maintenant partie de Clarivate) en tant que responsable de l’activité PI & Science au Japon. M. Saito-san est titulaire d’une licence en études internationales de l’université Dokkyo et a étudié à la Graduate School of History de l’université d’État de New York à Albany.

Anaqua a également annoncé l’ouverture de son nouveau siège social au Japon dans la TOKYO TORCH Tokiwabashi Tower, offrant un plus grand espace de travail pour soutenir la croissance accélérée de l’entreprise. Depuis le début de l’année, l’équipe a été renforcée et les nouvelles ventes ont augmenté de 50 %. Ce déménagement s’inscrit dans la mission d’Anaqua Japon, qui continue d’investir dans son personnel, l’infrastructure et les solutions afin de fournir aux clients le logiciel et les solutions de gestion de la propriété intellectuelle les plus complets et les plus efficaces au Japon. D’autres investissements récents d’Anaqua au Japon incluent l’ouverture d’un second centre de données client sur Microsoft Azure, l’embauche de personnel supplémentaire pour l’activité croissante des annuités et des renouvellements, et le développement d’améliorations spécifiques au Japon pour la plateforme de gestion de la propriété intellectuelle AQX, à la fois pour le marché pharmaceutique et pour les professionnels des marques.

« Je suis ravi de rejoindre Anaqua, une entreprise que j’ai admiré tout au long de ma carrière dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies juridiques », a déclaré Saito. « Je suis honoré de diriger Anaqua Japon dans sa prochaine étape de croissance et d’aider nos clients à mieux protéger et à maximiser la valeur de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle ».

Bob Romeo, PDG d’Anaqua, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir nommé Saito-san pour diriger les activités d’Anaqua au Japon. Sa grande expérience de la propriété intellectuelle et des technologies lui permettra de s’engager rapidement dans nos activités et sur le marché en général, en établissant des relations fortes avec nos clients actuels et futurs, et en pilotant avec brio notre équipe et notre développement commercial. Je suis très fier de nos activités au Japon et je suis impatient de voir ce qui nous attend. »

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

