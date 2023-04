Convite à apresentação de candidaturas: Global Citizen Award® 2023

LONDRES, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Henley & Partners, empresa internacional líder em consultoria de residência e cidadania global, em parceria com a Andan, organização suíça humanitária e sem fins lucrativos, tem o prazer de anunciar o convite à apresentação de candidaturas para o Global Citizen Award de 2023.

Criado em 2014, o Global Citizen Award presta homenagem a indivíduos notáveis cujo trabalho promova qualquer um dos desafios globais que afetam atualmente a humanidade – desafios que transcendem as fronteiras nacionais e não são passíveis de ser resolvidos pela ação isolada de qualquer país.

O laureado de 2023 será selecionado por um comité distinto e independente e homenageado na cerimónia do Global Citizen Award, o evento final da Conferência Anual de Cidadania Global da Henley & Partners, que decorrerá este ano de 9 a 10 de novembro no Dubai.

O presidente da Henley & Partners e fundador da Fundação Andan, Dr. Christian H. Kaelin, afirma que o trabalho do premiado deve demonstrar um impacto positivo na vida de grupos sociais vulneráveis, particularmente no que diz respeito a questões associadas à migração. “O Global Citizen Award está aberto em todo o mundo àqueles que trabalhem num domínio diretamente ligado às questões sobre as quais procuram incidir e exclui figuras políticas, líderes de opinião e celebridades. O comité procura indivíduos notáveis e inspiradores que demonstrem visão, coragem e inovação a impulsionar a mudança global, e cujas ações e perspetivas contribuam para um mundo mais justo, pacífico, conectado e tolerante.”

O processo de seleção é confidencial e baseia-se numa decisão por maioria do Comité do Prémio. O prémio em si consiste numa medalha escultural personalizada projetada pelo artista italiano Antonio Nocera, um certificado de prémio assinado pelo Presidente do Comité do Global Citizen Award e um prémio monetário de 20 000 USD, destinado a apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners compromete-se a trabalhar em estreita colaboração com o premiado durante um período de um ano, ao sensibilizar as pessoas para o seu trabalho e ao apoiar o projeto selecionado através da rede de mais de 40 escritórios da empresa em todo o mundo.

Desde a sua criação, o Global Citizen Award tem homenageado muitos indivíduos notáveis. O primeiro laureado foi o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto Sea Watch, de ajuda humanitária aos refugiados. Outro contemplado foi o Dr. Imtiaz Sooliman, fundador da Fundação Gift of the Givers, a maior organização de ajuda humanitária em catástrofes de África, e Monique Morrow, cofundadora da The Humanized Internet, um projeto de identidade digital que visa trazer esperança para os cerca de 1,1 milhares de milhões de indivíduos no mundo que não podem provar sua identidade jurídica. Diep Vuong, cofundadora e presidente da Fundação Pacific Links, foi premiada pelo seu trabalho no Sudeste Asiático em defesa dos direitos das pessoas escravizadas pelo tráfico de seres humanos, e o Prof. Dr. Padraig O’Malley recebeu o seu Prémio Global Citizen em reconhecimento do seu trabalho na resolução de conflitos e reconciliação na Irlanda do Norte, África do Sul e Iraque.

Comentando sobre a história e o significado do prémio, o Dr. Kaelin afirma que os ideais de cidadania global são um princípio fundador da Henley & Partners e que, através da sua parceria com a Fundação Andan, a empresa é capaz de fornecer apoio aos cidadãos globais deslocados pela guerra, conflitos e mudanças climáticas. “Todos os nossos laureados com o Global Citizen Award nos inspiraram com a sua vontade de agir para enfrentar um problema que muitos veem como simplesmente vasto demais para poder ser resolvido. Os problemas que hoje enfrentamos transcendem a família, a tribo, a aldeia e a nação. É mais importante do que nunca fazermos o máximo que pudermos para apoiar os que trabalham em iniciativas que mudam diretamente a vida de pessoas vulneráveis em todo o mundo.”

As candidaturas terminam na sexta-feira, 30 de junho de 2023. Para mais informações sobre como enviar a sua candidatura, contacte Tina Savic pelo e-mail tina.savic@andan.org

Sobre a Fundação Andan

A Fundação Andan é uma fundação humanitária sem fins lucrativos sediada na Suíça. É regulada pela Autoridade Federal Suíça de Supervisão das Fundações e auditada anualmente pela BDO.

A Andan lidera iniciativas do setor privado de apoio a famílias que fogem das suas casas devido a guerras, conflitos internos e mudanças climáticas. Identifica e desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis que promovam a autossuficiência dos refugiados, reforcem a sua resiliência e promovam a sua inclusão nos seus novos países. A Andan estabelece como prioritários os projetos que ampliem as oportunidades económicas, financeiras e políticas das populações de refugiados e das comunidades que as acolhem. A Andan facilita e impulsiona parcerias entre o setor privado e agências da ONU, governos, ONG e instituições académicas cuja preocupação incide sobre os refugiados e os migrantes.

O projeto principal da Andan a longo prazo é a Andan Global City, que irá derrubar e reformar completamente a forma como lidamos com a crescente crise global de refugiados e migração.

https://www.andan.org/

Sobre a Henley & Partners

A Henley & Partners é líder global em matéria de residência e cidadania através do investimento. Todos os anos, centenas de indivíduos abastados e respetivos consultores contam com o nosso conhecimento e experiência neste domínio. Os profissionais altamente qualificados da empresa trabalham juntos como equipa em mais de 40 escritórios em todo o mundo.

O conceito de planeamento de residência e cidadania foi criado pela Henley & Partners na década de 1990. À medida que a globalização se expandia, a residência e a cidadania tornaram-se temas alvo de grande interesse entre o número crescente de empreendedores e investidores com mobilidade internacional a quem servimos orgulhosamente todos os dias.

A empresa também administra uma importante atividade de consultoria governamental que arrecadou mais de 10 mil milhões de USD em investimento estrangeiro direto. Digna da confiança de governos, a empresa tem estado envolvida em consultoria estratégica e na conceção, configuração e operação dos programas de residência e cidadania mais bem-sucedidos do mundo.

https://www.henleyglobal.com

