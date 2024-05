KFSH&RC Classificado como a Melhor Marca de Cuidados de Saúde da Arábia Saudita e Oriente Médio

RIADE, Arábia Saudita, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O KFSH&RC lidera o setor de saúde do Reino da Arábia Saudita e do Oriente Médio, reconhecido como a marca de saúde mais valiosa nessas regiões pelo segundo ano. De acordo com os relatórios do Brand Finance de 2024, ficou em 9o lugar na Arábia Saudita e em 28o no Oriente Médio. Além disso, o KFSH&RC se destaca como o único hospital do mundo a ser classificado entre as dez marcas mais valiosas do país.

O Brand Finance Report mostra que o valor da marca KFSH&RC aumentou 31%, excedendo 5,6 bilhões de riais sauditas, o equivalente a US$ 1,5 bilhão. Esse aumento é o resultado do compromisso inabalável do hospital em incorporar as mais recentes tecnologias e tratamentos médicos e fornecer atendimento médico especializado que atenda aos mais recentes padrões internacionais.

Refletindo sobre o reconhecimento global do KFSH&RC, o Sr. Muhannad Kadi, Diretor de Comunicações Corporativas e Marketing, comentou: “Esta conquista ressalta a dedicação do hospital em alcançar os mais altos padrões de qualidade e fornecer cuidados de saúde excelentes, bem como o valor significativo que oferece aos seus beneficiários.” Ele enfatizou que a posição do hospital entre as dez marcas mais valiosas da Arábia Saudita não apenas ressalta sua eficácia, mas também o impacto positivo das transformações em andamento do setor de saúde do Reino.

No ano passado, o KFSH&RC alcançou vários marcos notáveis que contribuíram significativamente para a força e reputação da sua marca. Isso inclui a realização de quatro experimentos inovadores em medicina espacial, a realização do primeiro transplante de fígado totalmente robótico do mundo e o lançamento de um serviço rápido de análise de sequenciamento de genoma completo disponível para todos os beneficiários. Além disso, o KFSH&RC celebrou o tratamento bem-sucedido de 100 pacientes com leucemia linfoblástica de células T, um testemunho da nossa capacidade médica avançada e dedicação ao atendimento do paciente.

De acordo com a Saudi Vision 2030 e seus programas de transformação, iniciados por Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro e o Primeiro-Ministro – que visam melhorar a posição global do Reino e estabelecê-lo como um centro de saúde – o KFSH&RC foi classificado como o melhor Centro Médico Acadêmico do Oriente Médio e da África. Também garantiu o 20º lugar globalmente por dois anos consecutivos, 2023 e 2024, de acordo com o relatório Global Top 250 Hospitals da Brand Finance. Além disso, ele foi classificado entre os melhores hospitais do mundo do 250 Best Hospitals in the World da revista Newsweek.

Para mais informações contate: Sr. Essam Al-Zahrani, Dirigente Interino de Assuntos de Mídia, 0555254429 Sr. Abdullah Al-Awn, Editor Sênior de Assuntos de Mídia, 0556294232

