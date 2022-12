Crurated Lança Primeira Adega Virtual do Mundo de Vinhos Franceses e Italianos para Presentes de Festas e Todo o Ano

Os associados podem presentear vinhos das suas adegas Crurated ou comprar da plataforma com envio direto para amigos e entes queridos

LONDRES, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Com um olho na inovação na indústria do vinho, a Crurated, uma comunidade de vinhos com base em blockchain e associados, lançou adegas virtuais com vinhos que podem ser presentados nas festas e durante todo o ano. Com este primeiro programa do seu tipo, os associados podem presentear vinhos finos franceses e italianos da plataforma armazenados na adega Crurated na Borgonha e disponíveis virtualmente. Os vinhos para presente têm preços a partir de 50 euros, vêm com uma assinatura gratuita do Explorer, além de uma adega virtual que permite que o presenteado veja os vinhos que podem ser enviados para muitos países do mundo. Os vinhos são autenticados e rastreados com a tecnologia blockchain e vêm diretamente do Domaine.

“Além da adega Crurated virtual pessoal que os associados podem usar para dar presentes, adicionamos uma gama completa de vinhos franceses e italianos que também são perfeitos para presentes”, disse Alfonso de Gaetano, Fundador da Crurated. “Este novo programa facilita a escolha de um presente de última hora. Com a loja virtual, o vinho está instantaneamente disponível e pode ser enviado quando o presenteado estiver pronto para degustar o vinho.”

“Com a nossa parceria direta com o consumidor por meio da Crurated, todos os amantes de vinhos têm a oportunidade de acessar os nossos vinhos”, disse Charles Lachaux, o enólogo mais visionário da Borgonha. “Esta nova oferta ajudará a promover uma comunidade maior de enófilos e é o presente perfeito para as festas e para qualquer época do ano.”

Além das seleções da adega pessoal de um associado, mais vinhos estão disponíveis para compra de produtores Crurated de Barolo, Borgonha, Toscana e outras regiões.

Cada presente vem com uma assinatura gratuita e atualizável do Explorer com benefícios que incluem:

Acesso a coleções de descobertas que destacam os estilos exclusivos de várias regiões e produtores

Certificado Blockchain em todas as garrafas

Armazenamento gratuito para até 50 garrafas

Alocação Máxima em Barril – 3l

Sem ágio para o Comprador

Para mais detalhes sobre a Crurated Memberships, visite: https://crurated.com/levels/.

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

