Duck Creek Technologies acquiert Risk Control Technologies pour offrir des solutions complètes de gestion et d’atténuation des risques

La plateforme de Risk Control sera entièrement intégrée à la suite complète de solutions SaaS de Duck Creek pour les assureurs IARD et généralistes

BOSTON, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les contours du secteur de l’assurance IARD (incendies, accidents et risques divers), a annoncé, ce jour, l’acquisition de Risk Control Technologies, Inc. (« RCT »), un fournisseur de solutions de gestion des risques et de contrôle des pertes basé à Toronto. Cet investissement stratégique devrait transformer la façon dont les assureurs préviennent les pertes et gèrent les risques, en permettant le déploiement de fonctionnalités avancées d’IA et d’apprentissage automatique en première ligne.

« Alors que le monde est confronté à des risques croissants, qu’il s’agisse du changement climatique, des cybermenaces ou d’autres défis émergents, il est crucial de disposer d’outils avancés pour gérer ces vulnérabilités. Risk Control est un leader non seulement dans l’identification des pertes potentielles, mais également dans leur prévention grâce à l’atténuation préemptive des risques », a déclaré Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies. « En plus de partager les valeurs fondamentales de Duck Creek, les dirigeants et les membres de l’équipe de Risk Control possèdent une connaissance et une expérience approfondies de l’assurance. Ensemble, nous aiderons les assureurs à travailler en étroite collaboration avec leurs assurés afin de prévenir les pertes, d’améliorer la sécurité et de mieux préparer l’avenir. »

La plateforme RCT RiskHub viendra enrichir la gamme de produits technologiques d’assurance SaaS de Duck Creek, augmentant ainsi la capacité de la société à améliorer la précision de la souscription, à optimiser les processus de gestion des sinistres et à réduire l’exposition globale aux risques. En intégrant la solution de RCT à la plateforme de Duck Creek Technologies, les compagnies d’assurance disposeront de puissantes facultés prédictives, ce qui leur permettra de mieux gérer les risques de souscription et d’optimiser l’efficacité et l’intégration de la gestion des polices d’assurance et des sinistres.

« Faire partie de Duck Creek Technologies renforcera notre objectif consistant à aider les assureurs à optimiser et à accroître la couverture des données de risque dans l’ensemble de leurs activités », a expliqué David Da Costa, PDG de Risk Control Technologies. « Nous sommes ravis de rejoindre Duck Creek et de travailler main dans la main pour proposer des innovations technologiques modernes qui révolutionnent le secteur de l’assurance et aident les assureurs à renforcer leurs engagements envers leurs clients ainsi qu’à réaliser des gains d’efficacité opérationnelle significatifs. Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre et des fonctionnalités améliorées que nous pouvons désormais offrir au marché en tant que membre de la famille Duck Creek. »

La plateforme de contrôle des pertes et d’évaluation des risques de RCT, à la pointe du secteur, sera intégrée de manière transparente à la gamme complète de produits de Duck Creek afin de permettre à toutes les parties prenantes de prendre des décisions fondées sur des données et ainsi d’améliorer l’atténuation proactive des risques.

« Je suis convaincu que les forces combinées de Duck Creek et de Risk Control, deux de nos partenaires les plus fiables, offriront au marché des fonctionnalités améliorées et des solutions innovantes pour renforcer la gestion des risques et le contrôle des pertes », a souligné Murali Natarajan, Vice-président principal et Directeur de l’information chez West Bend Mutual Insurance. « Nous sommes impatients de constater l’impact positif que cette intégration aura sur notre processus de souscription, bénéficiant à terme à notre entreprise et à nos clients. »

Raymond James & Associates a agi en tant que conseiller financier de Risk Control Technologies dans le cadre de cette transaction.

À propos de Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) est le principal fournisseur de logiciels de gestion des risques et de contrôle des pertes pour le secteur de l’assurance. La plateforme RiskHub de RCT assiste les souscripteurs dans l’évaluation des risques et leur permet d’utiliser l’outil adapté à la complexité du risque. RCT aide plus de 150 compagnies d’assurance à améliorer leur taux de sinistralité, à augmenter la fidélisation des clients, à mettre en œuvre des efficacités opérationnelles et à exploiter des données puissantes pour prendre des décisions commerciales plus éclairées. Les clients de RCT incluent un large éventail de types de sociétés d’assurance, opérant dans une grande variété de secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.riskcontroltech.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Rendez-vous sur www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

