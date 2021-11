G&W Electric annonce le tout nouveau Réenclencheur Teros™ pour l’isolation des défauts à grande vitesse

Cette toute nouvelle solution intelligente améliore la fiabilité et la résilience du réseau, atténue les risques de panne et s’intègre facilement aux réseaux électriques existants

BOLINGBROOK, Illinois, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ — G&W Electric , fournisseur mondial d’équipements d’énergie électrique depuis 1905, a annoncé aujourd’hui le lancement de son Teros™ Recloser qui est disponible pour les marchés en dehors des États-Unis et du Canada. Capable de fonctionner avec une variété de configurations dans n’importe quelle application, le nouveau réenclencheur Teros est conçu pour améliorer la fiabilité du système et la résilience du réseau. Ce nouveau réenclencheur fournit une protection contre les surintensités pour les défauts temporaires sur les lignes de distribution aériennes et réduit les pannes de réseau à long terme.

« La fiabilité du réseau concerne tout le monde, partout dans le monde, du foyer moyen aux usines entières et aux systèmes de télécommunications. Les résultats ne sont pas seulement gênants, mais économiques », a déclaré John Mueller, président et propriétaire de G&W Electric. « Pour mieux atténuer les perturbations et gérer un service électrique fiable, les améliorations apportées à la technologie des réenclencheurs sont impératives pour garantir une réduction des pannes de courant généralisées. Aujourd’hui, les réenclencheurs sont indispensables à la fiabilité du réseau d’un service public. »

Le nouveau réenclencheur Teros offre une large gamme d’avantages et s’adapte à la plupart des configurations, malgré des exigences très différentes d’un pays à l’autre. Ne nécessitant pas d’huile ni de SF6, le réenclencheur Teros élimine le besoin d’entretien de routine et améliore la sécurité du personnel. Diélectrique solide et à commande électronique, Teros a été testé sur le terrain pour sa fiabilité en matière de commutation de charge et de protection contre les surintensités. Que vous cherchiez à améliorer ou à étendre les systèmes et les capacités du réseau, le Teros offre aux services publics des conceptions prêtes à l’emploi pour les systèmes électriques nouveaux et existants.

« Avec l’augmentation de la population et de la demande d’une énergie fiable, associée à de nouvelles constructions, à une dépendance à la technologie et aux effets du changement climatique, les services publics travaillent dur pour éviter aux clients les dépenses et les inconvénients de pannes fréquentes », a ajouté M. Mueller. « Les réenclencheurs sont devenus la solution du marché mondial pour l’expansion et la modernisation des réseaux de distribution pour une alimentation électrique plus fiable. »

Le système Teros est conçu pour réduire la quantité, la fréquence et la durée des pannes sur les réseaux aériens, notamment les lignes de distribution principales, les circuits de dérivation de distribution et les sous-stations. Légers et compacts, les modèles Teros prêts à l’emploi fournissent tous les supports, parafoudres et transformateurs de tension nécessaires pour faciliter l’installation. En outre, ce nouveau réenclencheur est prêt pour l’automatisation du réseau électrique, ce qui simplifie les besoins futurs en matière d’automatisation.

Pour en savoir plus sur les défis de la résilience des réseaux électriques dans le monde, téléchargez le dernier livre blanc de G&W Electric intitulé « Réenclencheurs : Sauvegarder la fiabilité du réseau électrique, réduire les pannes de réseau et augmenter la fiabilité en fournissant une protection de qualité contre les surintensités sur les lignes aériennes. »

Pour en savoir plus sur le Système Réenclencheur Teros, visitez www.gwelectric.com/ teros .

À propos de G&W Electric

Depuis 1905, G&W Electric a contribué à alimenter le monde en électricité grâce à des solutions et des produits innovants pour les réseaux électriques. Avec l’introduction du premier dispositif de terminaison de câble déconnectable au début des années 1900, G&W Electric a commencé à se forger une réputation de solutions techniques innovantes pour répondre aux besoins des concepteurs de systèmes. Grâce à son engagement constant à satisfaire ses clients, G&W Electric jouit d’une réputation mondiale pour ses produits de qualité et son service supérieur. Pour en savoir plus sur G&W Electric, visitez son nouveau site Web à www.gwelectric.com . Suivez G&W Electric sur Twitter @GW_Electric et sur LinkedIn .