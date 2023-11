Henley & Partners et Insignia unissent leurs forces pour créer une offre d’adhésion unique pour les citoyens du monde

LONDRES, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Henley & Partners , le « cabinet des citoyens du monde » et leader du conseil en matière de résidence et de citoyenneté, s’est associé à Insignia , groupe leader en gestion de style de vie et de services de cartes ultra-luxueux, afin de créer une offre d’adhésion distinctive et exclusive. Henley Global Citizens est un service sur mesure « sur invitation uniquement » conçu afin de répondre aux besoins spécifiques des riches familles transnationales, des entrepreneurs et investisseurs qui font des affaires, investissent et vivent à l’international et qui s’identifient en tant que citoyens du monde.

Outre un accès prioritaire, des présentations personnelles et des consultations gratuites auprès de banques internationales de confiance, d’avocats de premier plan en clientèle privée et d’autres professionnels de premier plan du secteur dans toutes les juridictions clés du monde, l’offre Henley Global Citizens comprend une carte de membre, qui est également une carte de paiement Visa pour les paiements et retraits d’espèces importants et illimités, ainsi que pour effectuer des virements électroniques internationaux dans les principales devises. Plus important encore, il donne accès à un réseau mondial dynamique de particuliers et de familles fortunés et influents, ainsi qu’à un calendrier annuel d’événements de haut niveau à huis clos, notamment des dîners privés au FEM de Davos, autour de l’AGNU de New York, du Grand Prix de Monaco ainsi que d’autres événements économiques, géopolitiques, sportifs et culturels majeurs à travers le monde.

Les membres et leurs familles peuvent également bénéficier de consultations gratuites sur la planification mondiale de l’enseignement et de présentations auprès des meilleures écoles et universités du monde, ainsi que de conseils stratégiques en matière de santé, d’un accès à des programmes de médecine préventive et de longévité, et de la planification d’examens médicaux dans les établissements de soins de santé les plus avancés, notamment en Suisse, en Allemagne, à Singapour, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dr. Christian H. Kaelin , président du groupe Henley & Partners, affirme que le fait de réunir les clients de premier plan des deux entreprises et de combiner leur expertise afin de créer une offre internationale de conseil et de services unique et exceptionnelle constitue un prolongement logique pour le « cabinet des citoyens du monde ». « Pour ceux d’entre nous qui se considèrent comme des citoyens du monde, nous ne renonçons pas à nos autres identités, engagements et affiliations à l’égard de nos propres pays, cultures, convictions religieuses et même politiques. Ces éléments continuent de nous donner un sens et d’ajouter de la valeur à nos vies. Mais parce que nous vivons dans un monde intimement connecté et interdépendant et que nous opérons sur un marché mondial, nous avons ajouté une autre couche d’identité, d’intérêts et de responsabilité au niveau mondial. L’adhésion à Henley Global Citizens consiste à reconnaître et à soutenir cette identité et ce style de vie d’une manière très pratique et quotidienne, susceptible d’apporter une valeur ajoutée considérable à ses membres. »

Nada T. Rouviere, présidente d’Insignia Group, a déclaré : « Notre partenariat avec Henley & Partners représente une nouvelle ère dans la gestion du style de vie de luxe. Chez Insignia, nous nous sommes toujours engagés à offrir à nos membres des expériences inégalées, et la carte Henley Global Citizens constitue la concrétisation de cet engagement. En collaboration avec Henley & Partners, nous redéfinissons le sens de la citoyenneté mondiale tout en offrant une passerelle exclusive vers un monde de possibilités et de connexions illimitées. Nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir enrichir la vie de nos membres en facilitant leur parcours en tant que véritables citoyens du monde. »

Henley Global Citizens sera lancé lors d’un événement sur mesure organisé le vendredi 10 novembre à la suite de la 17 e conférence annuelle sur la citoyenneté mondiale ayant lieu cette semaine (du 8 au 10 novembre) au Shangri-La Hotel DIFC à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La conférence internationale organisée par Henley & Partners , à laquelle sont attendus cette année plus de 400 délégués provenant de plus de 35 pays, est devenue le rassemblement le plus grand et le plus important au monde sur la migration mondiale des fortunes privées et des investissements, réunissant des présidents, des premiers ministres, des ministres d’Etat et des hauts fonctionnaires, des universitaires de premier plan, des conseillers de clientèle privée, des gestionnaires de grandes fortunes et des professionnels de la gestion de patrimoine, ainsi que de nombreux entrepreneurs et investisseurs fortunés.

Le programme de la conférence 2023 propose un contenu sophistiqué et de pointe sur les principaux développements qui façonnent la planification patrimoniale mondiale, la migration des investissements et la géopolitique d’aujourd’hui.

À propos de Henley & Partners

Henley & Partners est le leader mondial de la planification de la résidence et de la citoyenneté par investissement. Chaque année, des centaines de particuliers fortunés et leurs conseillers font confiance à notre savoir-faire et à notre expérience en la matière. Les professionnels hautement qualifiés que compte le cabinet travaillent en équipe dans plus de 40 bureaux à travers le monde.

Le concept de résidence et de citoyenneté par investissement a été créé par Henley & Partners dans les années 1990. Avec l’ampleur de la mondialisation, la résidence et la citoyenneté sont devenues des sujets d’intérêt majeur pour le nombre grandissant d’entrepreneurs et d’investisseurs mobiles à l’échelle internationale que nous sommes fiers de servir chaque jour.

Henley & Partners dirige également le cabinet de conseil aux gouvernements le plus important au monde en matière de migration d’investissement, qui a levé plus de 12 milliards de dollars US d’investissements directs étrangers. En tant que partenaire de confiance des gouvernements, le cabinet est actif dans le conseil stratégique et dans la conception, la mise en place et l’opérationnalisation des programmes de résidence et de citoyenneté les plus aboutis au monde.

www.henleyglobal.com

À propos d’Insignia

Fondée en 1996, Insignia a commencé son parcours en tant que fournisseur de services liés aux voyages et de cartes de paiement. Aujourd’hui, l’entreprise s’est transformée en un service mondial complet de conseil en matière de luxe, offrant une approche sur mesure à 360 degrés, personnalisée afin de répondre aux besoins de chaque membre.

Avec un accès 24h/24 et 7j/7 à des assistants personnels dédiés et à une équipe interne dédiée aux besoins de style de vie, Insignia offre à ses membres un service sans précédent. Insignia présente une gamme enviable de cartes de paiement super premium et premium, allant de designs exquis inspirés des bijoux aux finitions métalliques de luxe raffinées. Ces cartes offrent un potentiel de dépenses illimité et sont adaptées à un usage professionnel et individuel.

Avec plus de 27 années d’expérience, Insignia maîtrise l’art de répondre aux besoins de style de vie des individus les plus influents et les plus fortunés du monde. L’adhésion se fait sur invitation uniquement et est intentionnellement limitée afin de maintenir un esprit d’exclusivité.

Aujourd’hui, Insignia est présente dans 7 villes : Dubaï, Londres, New York, Hong Kong, La Valette, Bratislava et Genève.

www.insignia.com

