Hikvision dévoile les caméras TandemVu PTZ qui offrent des capacités PTZ et caméra bullet dans un seul appareil

Avec ce nouveau type de caméra, les opérateurs peuvent zoomer sur les détails sans perdre l’image d’ensemble, offrant ainsi le « meilleur des deux mondes » pour une sécurité maximale

HANGZHOU, Chine, 23 février 2022 /PRNewswire/ — Hikvision a lancé sa nouvelle gamme de caméras TandemVu PTZ, qui intègre des capacités de caméra PTZ et bullet dans un seul appareil. Cela signifie que les caméras TandemVu PTZ peuvent surveiller de vastes zones et zoomer sur des incidents de sécurité spécifiques tout en maintenant l’accent sur les deux « points de vue » simultanément. Ces caméras éliminent le besoin de déployer des caméras PTZ et bullet séparées par paires.

Caractéristiques et avantages des caméras TandemVu PTZ

La technologie TandemVu fait appel à la nouvelle génération de caméras de Hikvision, qui intègrent plusieurs objectifs dans une seule unité pour fournir une image globale et de petits détails en tandem. Les nouvelles caméras TandemVu PTZ offrent une série d’avantages par rapport au déploiement de caméras PTZ autonomes ou de paires de caméras PTZ et bullet montées ensemble. Ces avantages comprennent :

1) Une couverture de sécurité à 100 % sans « angles morts »

Les caméras TandemVu PTZ permettent aux équipes de sécurité de continuer à surveiller de vastes zones sans interruption, tout en zoomant simultanément pour surveiller les incidents de sécurité spécifiques qui se produisent. Cela garantit qu’il n’y a jamais d’angles morts de sécurité liés au zoom, à l’inclinaison ou à l’orientation de la caméra PTZ.

2) Des performances d’image extraordinaires

Les caméras fournissent une imagerie haute définition avec des objectifs 2 x 4MP et une vue super large de 180°, sans distorsion d’image (c’est-à-dire sans courbure de l’image sur les bords). Plus précisément, son unité bullet est dotée de la technologie ColorVu de Hikvision, qui fournit une imagerie couleur cristalline 24h/24 et 7j/7 ; tandis que son unité PTZ utilise la technologie Hikvision DarkFighter qui permet d’excellentes images couleur HD jusqu’à 0,0005 Lux, garantissant ainsi que chaque incident de sécurité est enregistré dans les moindres détails.

3) Une sécurité optimisée basée sur une automatisation intelligente

Conçues avec une IA intelligente, les caméras sont capables de faire la différence entre les menaces de sécurité réelles et les objets en mouvement innocents tels que les feuilles qui tombent, les fortes pluies ou les animaux en mouvement. Elles peuvent également différencier les véhicules et les personnes et utiliser des liaisons intelligentes pour vérifier les intrus lorsqu’ils se déplacent dans la couverture PTZ, ce qui est extrêmement utile pour les applications de protection du périmètre.

Les clients peuvent également compter sur les caméras TandemVu PTZ pour une sécurité plus avancée, grâce à son chipset AI de pointe qui facilite une puissance de calcul massive. Cela permet des algorithmes d’apprentissage en profondeur plus avancés disponibles pour des scénarios complexes, y compris la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), la reconnaissance faciale, la détection de types de cibles multiples, etc.

4) Des alarmes sonores et lumineuses très efficaces

Les caméras TandemVu PTZ intègrent une solution Live-Guard utilisant des alarmes sonores et lumineuses qui avertissent les intrus potentiels avant qu’ils n’entrent dans un site ou un bâtiment. Cela peut contribuer à prévenir les incidents de sécurité, aidant les organisations à protéger leur personnel et leurs biens.

5) Fonctionnalités PTZ et bullet dans une seule unité pour plus d’efficacité et d’économies

Les caméras TandemVu PTZ réduisent considérablement les coûts d’installation, de configuration et de maintenance par rapport aux caméras PTZ et bullet séparées. Les coûts d’approvisionnement par rapport au déploiement de caméras PTZ et bullet côte à côte sont également considérablement réduits. Par conséquent, les clients de Hikvision peuvent réaliser d’importantes économies avec TandemVu.

Les nouvelles caméras TandemVu PTZ de Hikvision

Les nouvelles offres sont désormais regroupées en deux familles de produits adaptées à différentes applications et scénarios.

La série haut de gamme SF8C fournit deux objectifs sphériques pour une couverture maximale avec une vue panoramique à 180° et une qualité d’image optimisée par la technologie ColorVu de Hikvision. Elles intègrent en outre des algorithmes d’IA de premier ordre pour une intelligence avancée. Les caméras offrent des capacités de zoom optique 42x pour se concentrer sur les incidents de sécurité en gros plan. Les caméras SF8C conviennent aux autoroutes, aux aéroports, aux gares, aux places des villes, aux lieux pittoresques et aux infrastructures importantes telles que les centrales électriques.

Il existe également la série SE7C avec un seul objectif qui offre les performances d’image extraordinaires et les fonctions intelligentes disponibles avec les technologies ColorVu et AcuSense de Hikvision. Les caméras prennent en charge un zoom optique jusqu’à 32x et sont idéales pour les rues, les parcs industriels, les terres agricoles et les parkings.

En savoir plus

Pour plus d’informations sur la gamme de caméras TandemVu PTZ de Hikvision et comment elle peut aider les organisations à faire passer la sécurité de leur site au niveau supérieur, rendez-vous sur leur site Internet.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1747910/image_1.jpg