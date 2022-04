Hisense invite les Sud-Africains à découvrir la vie réimaginée avec la nouvelle gamme de smartphones Hisense INFINITY H60

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 8 avril 2022 /PRNewswire/ — Hisense, fournisseur de produits électroniques grand public de haute performance, a annoncé aujourd’hui le lancement du Hisense INFINITY H60 5G, un smartphone haut de gamme qui promet à d’innombrables Sud-Africains une « vie réimaginée ». Le Hisense INFINITY H60 5G sera disponible en magasin à partir du 14 avril, ainsi que le nouveau Hisense INFINITY H60 Lite.

« La vie est vraiment simple, mais nous nous obstinons à la rendre compliquée. Chez Hisense, nous exploitons l’innovation technologique pour développer des produits de haute qualité et très performants qui facilitent la vie de millions de Sud-Africains. Certes plus de 98 % des Sud-Africains possèdent un smartphone, mais les modèles Hisense INFINITY H60 5G et Hisense INFINITY H60 Lite invitent les utilisateurs à découvrir une « vie réimaginée » grâce à la qualité réputée des produits Hisense et à un rapport qualité-prix inégalé », a déclaré Patrick Hu, directeur marketing chez Hisense South Africa.

Hisense INFINITY H60 5G

Voici le smartphone qui fait tout. Conçu en tant qu’appareil phare, Hisense a devancé les autres sur le marché pour créer le meilleur ordinateur de poche de sa catégorie : l’INFINITY H60 5G avec ses performances ultra-rapides, ses capacités d’imagerie exceptionnelles et sa compatibilité 5G immédiate.

Le modèle Hisense INFINITY H60 5G ne manquera pas d’attirer les regards, grâce à son revêtement en cuir cobalt profond frappant et à un tout nouveau quadruple appareil photo arrière de 108 Mpx, amélioré par un algorithme haute résolution de 64 Mpx. Surpassant son concurrent le plus proche sur presque tous les fronts, l’éblouissant écran AMOLED incurvé de 6,57 pouces est parfait pour visionner du contenu cristallin capturé sur l’appareil ou via le streaming HD, le tout en superbe FHD+.

Doté d’un processeur Octacore, de 8 Go de RAM et d’une batterie de 4200 mAh, l’INFINITY H60 5G offre une efficacité puissante pour une productivité tout au long de la journée. Pendant ce temps, la fonction robuste de charge rapide de 30 W permet aux utilisateurs d’être toujours connectés.

Hisense INFINITY H60 Lite

Profitez des fonctionnalités haut de gamme et de la valeur exceptionnelle du Hisense INFINITY H60 Lite grâce à un tout nouvel appareil photo de 48 Mpx et au capteur d’images haute performance de Sony. Découvrez la magie d’une qualité d’image nette et précise sur le superbe écran O-Infinity FHD+ de 6,95 pouces, et profitez d’une commodité optimale grâce au nouveau scanner d’empreintes digitales latéral. De plus, profitez d’une utilisation tout au long de la journée grâce à la batterie de 5150 mAh et à la fonction de recharge rapide de 15 W.

Le Hisense INFINITY H60 5G est disponible à la vente à partir de 499 rands par mois sous contrat ou 11 999 rands en espèces. Le Hisense INFINITY H60 Lite est disponible à la vente à partir de 249 rands par mois sous contrat ou de 4 499 rands en espèces. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web https://hisense.co.za/ mobile/.