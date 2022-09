Huawei accueille le 9e Sommet mondial du rail à Berlin

Lors du sommet, Huawei a lancé la solution FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), qui vise à aider à construire un système de communication mobile ferroviaire plus sûr, plus efficace et plus intelligent. M. Wang Guoyu, COO de Huawei Aviation & Rail BU, et d’autres invités ont assisté au lancement.

« Huawei aide ses clients à passer au numérique. Nous utilisons des technologies innovantes – telles que FRMCS, Wi-Fi 6 et les réseaux tout optique – pour remodeler les connexions, reconstruire des plates-formes numériques et faciliter le partage des données et la collaboration entre plusieurs systèmes de service dans l’industrie ferroviaire. Nous espérons permettre des opérations ferroviaires intelligentes et l’O&M grâce à l’innovation conjointe avec nos partenaires », a déclaré M. Xiang Xi, vice-président de Huawei Aviation & Rail BU.

Adhérant au concept d’ouverture et de coopération, Huawei s’engage à conduire la transformation numérique avec les clients du secteur ferroviaire et les partenaires de l’écosystème. Nous complétons les forces de chacun, innovons ensemble, explorons les normes de l’industrie et construisons un écosystème pour la numérisation du rail.

Lors du sommet, Jeffrey Sim, PDG de SBS Transit Rail Business, a expliqué le parcours numérique de l’entreprise. Vincenzo Bloise, directeur des ventes internationales d’Almaviva, a présenté comment les solutions TIC modernes peuvent stimuler la numérisation des chemins de fer et M. Li Jie, président de Huawei Enterprise Wireless Domain, a montré comment la solution FRMCS de Huawei permet la numérisation des chemins de fer. En outre, Steven Xiong, directeur technique pour l’industrie ferroviaire de Huawei Aviation & Rail BU, a prononcé un discours-programme intitulé « Piloter la numérisation du rail du futur, créer une nouvelle valeur ensemble » et a partagé des cas de numérisation de l’industrie.

Huawei a exposé ses solutions innovantes et ses produits phares pour l’industrie ferroviaire à l’InnoTrans 2022. Il s’agit notamment d’infrastructures TIC de pointe, d’énergie verte, de rail urbain intelligent et de solutions ferroviaires intelligentes.

Huawei vise à remodeler la connectivité ferroviaire et à permettre un développement sûr, intelligent, vert et durable. Nous continuerons à nous plonger dans des pratiques innovantes et à déployer ses TIC de pointe afin de poser une base numérique pour l’industrie. Huawei créera des applications intelligentes en collaboration avec ses partenaires, faisant ainsi progresser régulièrement la transformation numérique de l’industrie.