Huawei Datacom désigné leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® 2022 pour les infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise

SHENZHEN, Chine, 28 décembre 2022 /PRNewswire/ — Huawei a annoncé qu’il a été nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner® 2022 pour les infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise, le seul fournisseur non nord-américain positionné dans le Leaders Quadrant. Il s’agit pour Huawei d’une étape importante et l’entreprise estime que c’est un témoignage supplémentaire de la reconnaissance mondiale de la gamme complète d’offres de réseaux de Huawei. La vaste gamme de solutions de Huawei comprend la solution CloudCampus 3.0, les commutateurs de la série CloudEngine, les points d’accès Wi-Fi (AP) AirEngine et la plateforme de gestion de réseau automatique et intelligente iMaster NCE.

En tant qu’excellent fournisseur sur le marché mondial des infrastructures de réseau local filaire et sans fil pour les entreprises, Huawei dispose d’une multitude d’atouts, notamment un portefeuille de produits complet, une plateforme de gestion de réseau basée sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML), une prise en charge du sans-fil, ainsi qu’une « capacité d’exécution » et une « vision complète » à la pointe du secteur.

Huawei dispose d’un ensemble complet d’offres d’infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise. Les produits et solutions proposés comprennent la solution de bout en bout CloudCampus pour les LAN, les WLAN, et les WAN, les commutateurs de la série CloudEngine riches en fonctionnalités, les points d’accès Wi-Fi AirEngine primés et la plateforme de gestion de réseau automatique et intelligente iMaster NCE éprouvée sur le terrain. À ce jour, ces produits et solutions ont été utilisés par des millions de clients dans le monde entier, dans tous les secteurs d’activité, ce qui leur a valu de nombreux éloges.

Huawei reste engagée sur le marché mondial des entreprises et innove constamment pour établir la référence en matière de réseaux d’entreprise en termes d’architecture de réseau simplifiée, de conception matérielle de premier ordre, de livraison de logiciels agiles et de modèles commerciaux souples.

Plus précisément, Huawei simplifie l’architecture du réseau de campus en passant de trois à deux couches grâce à sa solution composée d’un commutateur central et d’unités distantes (RU). En ce qui concerne l’innovation matérielle, Huawei a dévoilé des antennes intelligentes Wi-Fi 6 de troisième génération et une gamme de tout nouveaux commutateurs CloudEngine et AP AirEngine. Concernant l’innovation logicielle, Huawei se distingue avec la puissante plateforme de gestion de réseau automatique et intelligente iMaster NCE qui sous-tend le premier réseau de conduite autonome L3 du secteur pour les campus. En ce qui concerne les modèles commerciaux innovants, Huawei se différencie des autres fournisseurs en lançant un modèle de plateforme de gestion du cloud louable et vendable, ainsi que des options de déploiement flexibles, notamment sur site, dans le cloud public de Huawei et dans le cloud appartenant à un Managed Service Provider.

À ce jour, les offres de réseaux de campus de Huawei ont été largement utilisées par des clients dans plus de 170 pays et régions dans des secteurs tels que le service public, l’éducation, la santé, l’industrie manufacturière, la finance et l’énergie, les aidant à construire une base numérique solide pour leur parcours de transformation numérique.

Pour en savoir plus sur la solution CloudCampus de Huawei, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/ solutions/business-needs/ enterprise-network/campus- network

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.