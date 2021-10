Huawei Kevin Hu : Un réseau en cloud intelligent, source d’une nouvelle croissance

DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ — Lors du 7e Forum Ultra-Broadband (UBBF 2021), Kevin Hu, Président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a présenté quatre nouvelles fonctionnalités de la solution intelligente de réseau en cloud de Huawei et des routeurs intelligents de la série NetEngine pour tous les scénarios, offrant des capacités de service de convergence cloud-réseau différenciées et accélérant la transformation numérique des industries.

La numérisation est devenue une tendance mondiale du développement, et plus de 50 pays et régions, dont la Chine, le Moyen-Orient et l’Union européenne, ont déjà publié leurs propres stratégies numériques. En conséquence, la numérisation entraîne de profonds changements dans le style de vie, la production et la gouvernance de chaque personne, foyer et organisation.

Selon M. Hu, la numérisation, tout en améliorant la commodité et en entraînant une transformation positive, pose également de nombreux défis aux réseaux existants. Par exemple, en raison de l’espace limité à l’intérieur d’une salle d’équipement de CO, il est difficile pour les nœuds existants de fournir des capacités complètes de traitement des services. Les relations fixes entre les ressources et les réseaux rendent difficile la programmation flexible du trafic inter-DC. Les opérations de services hybrides des réseaux existants sont mal équipées pour répondre aux exigences de services différenciés d’aujourd’hui.

Afin de relever les défis auxquels les clients sont confrontés au cours de la transformation numérique, Huawei a présenté sa solution intelligente de réseau en cloud (Intelligent Cloud-Network Solution), qui présente quatre nouvelles fonctionnalités : le super edge CO pour tous les tous services, le hard slicing au niveau du locataire, la programmabilité du réseau alimentée par SRv6 et l’intégration du réseau en cloud. Cette solution maximise la valeur des ressources du réseau de l’opérateur et les avantages complémentaires du cloud et du réseau, en aidant les opérateurs à construire une architecture de service DICT qui présente une intégration cloud-réseau. Plus précisément, ces quatre nouvelles capacités offrent ce qui suit :

Super edge CO pour tous les services : Les appareils de la série NetEngine 8000 M offrent des capacités de traitement multiservice qui sont à l’origine fournies par différents appareils, tels que BRAS, CGN, IPsec et SR. De cette façon, un CO peut fournir des services aux utilisateurs domestiques, mobiles et d’entreprise, ouvrant ainsi de nouveaux espaces de croissance commerciale tout en réduisant le TCO encouru par des facteurs tels que la location de salles d’équipement et les frais d’électricité, et en améliorant finalement les capacités de service du réseau FMC.

Découpage dur au niveau du locataire : Le routeur d’accès intelligent NetEngine A800 offre un certain nombre d’avantages en matière de découpage. Par exemple, il fournit plusieurs types de services tout en assurant une isolation au niveau physique entre eux et des accords de niveau de service déterministes. Il prend en charge le découpage hiérarchique au niveau du locataire, qui peut être utilisé pour plus de 1000 services et applications, garantissant une assurance de service raffinée et doublant la capacité de monétisation. La mise à l’échelle élastique des tranches et l’expansion dynamique de la capacité sans perte au niveau de la minute permettent d’ajuster les ressources du réseau en fonction des besoins des clients en matière de services, ce qui évite le gaspillage des ressources du réseau et améliore l’utilisation de la bande passante de plus de 30 %. La « capacité d’une boîte pour plusieurs services » simplifie considérablement les réseaux d’entreprise et réduit le TCO de 40 %.

Programmabilité du réseau alimentée par SRv6 : Le chaînage de services SRv6 est utilisé pour permettre une programmation souple du réseau en fonction des services, en mettant en œuvre l’orchestration intégrée de plusieurs services et en fournissant des types de services supplémentaires à valeur ajoutée. Les politiques SRv6 prennent en charge la sélection de chemins en temps réel, la latence optimale et l’assurance d’une expérience différenciée. Les entreprises peuvent accéder aux clouds en un seul saut et en un seul jour, ce qui accélère considérablement le provisionnement des services.

Intégration cloud-réseau : Le réseau en tant que service est le point fort. Grâce à des API simplifiées orientées cloud, la charge de travail d’intégration des domaines OSS et BSS est réduite de plus de 80 %, plus de 10 SP de cloud sont pré-intégrés et plus de 20 fournisseurs de domaines OSS/BSS sont interconnectés. De cette manière, les services de réseau en cloud avec visualisation de l’état de l’ensemble du réseau peuvent être rapidement fournis aux clients, et les services peuvent être ajustés de manière flexible pour fournir des options de DICT différenciées.

Lors de la conférence, Kevin Hu a également présenté les routeurs intelligents de la série NetEngine, adaptés à tous les scénarios, qui aident les opérateurs à construire des réseaux en cloud intelligents à l’ère numérique. Ces appareils comprennent des routeurs intelligents d’accès au cloud (série NetEngine A800), des routeurs d’agrégation pour tous les services (série NetEngine 8000 M) et des routeurs de backbone intelligents (série NetEngine 8000 X16).

Dans la vague numérique qui balaie actuellement le monde, la convergence cloud-réseau se met rapidement à niveau et évolue avec le temps, ce qui représente à la fois une opportunité et un défi pour les opérateurs et Huawei. À l’avenir, Huawei continuera à travailler avec les opérateurs pour relever ces défis et construire des réseaux cloud intelligents IPv6+ dans le but d’insuffler un nouvel élan à la transformation numérique des industries.