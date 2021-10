Huawei Digital Power illumine Dubaï et appelle à des efforts collectifs pour une société intelligente et sobre en carbone

Huawei Digital Power illumine Dubaï avec un spectacle de lumières extraordinaire sur Burj Khalifa sur le thème « Construire un avenir vert et sobre en carbone » qui conclut avec succès le Global Digital Power Summit 2021 avec plus de 500 participants de 67 pays.

Huawei appelle à des actions collectives de la part de ses clients et partenaires mondiaux et les invite à rejoindre la nouvelle initiative en matière de neutralité carbone. Cette initiative a reçu l’appui d’organisations et de décideurs du monde entier pendant le sommet.

Huawei signe des protocoles d’entente avec Grupo IMELSA et HYBRICO Energy pour une collaboration stratégique sur l’énergie propre et le développement d’infrastructures vertes.

Huawei signe également un contrat clé avec SEPCOIII pour The Red Sea Project avec une solution photovoltaïque de 400 MW et une solution de stockage d’énergie par batterie (BESS) 1 300 MWh, qui est actuellement le plus grand projet de stockage d’énergie au monde.

DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ — Huawei Digital Power a conclu son Global Digital Power Summit 2021 à Dubaï, EAU, avec plus de 500 participants de 67 pays. Alors que le monde accorde la priorité à la neutralité carbone et au rétablissement post-pandémique, le sommet visait à inspirer une action collective pour bâtir une société sobre en carbone et plus intelligente, alimentée par les technologies numériques.

Dans son discours liminaire, Charles Yang, vice-président senior de Huawei et président des ventes et services marketing mondiaux de Huawei Digital Power, a déclaré : « La neutralité carbone est devenue un consensus et une mission à l’échelle mondiale. Pour atteindre cet objectif, la production d’électricité doit être faiblement carbonée et la consommation d’électricité, être électrifiée. Huawei a intégré profondément les technologies numériques et électroniques de puissance pour créer des solutions énergétiques à faible émission de carbone qui s’adaptent à tous les scénarios, couvrant l’ensemble du flux d’énergie, de la production d’énergie verte à la consommation d’énergie efficace. »

Avec un nombre croissant de pays engagés sur la voie de la neutralité carbone, le monde regorge de possibilités d’investissement dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Lors du sommet, des dirigeants de l’industrie et des représentants du gouvernement de la filière photovoltaïque, et des secteurs des centres de données et de l’alimentation des sites – notamment Sen. Rocio Adriana Abreu Artinaño, présidente de la Commission de l’énergie, Sénat de la République du Mexique, Sanjay Kumar Sainani, vice-président senior et directeur technique à l’échelle mondiale de Huawei Digital Power, Mohammad Saeed Bin Sulaiman, PDG de Data Hub Integrated Solutions LLC (MORO), Hariram Subramanian, directeur technique de Huawei FusionSolar, Manish Singhal, responsable de l’énergie solaire photovoltaïque chez ACWA Power, Michel FRAISSE, vice-président et directeur technique chez Huawei Digital Power Europe, Jasem Al Marzooqi, responsable des centres de données et installations télécom chez Emirates Integrated Telecommunications Company (du), Prof. Rabih Bashroush, responsable international en charge du conseil sur les infrastructures informatiques chez Uptime Institute, et bien d’autres – ont présenté des technologies, et fait part de perspectives et politiques pour répondre aux opportunités futures en matière d’énergies renouvelables et d’infrastructures TIC vertes.

Plus précisément, des experts de l’énergie des centres de données, notamment Simon McCormick, directeur technique d’Echelon, Seppo Ihalainen, PDG et cofondateur de Ficolo, Prof. Rabih Bashroush, responsable international en charge du conseil sur les infrastructures informatiques chez Uptime Institute, et Jim Campbell, diplômé en ingénierie (avec mention), services de construction, MIET, ATD, directeur régional – RED Middle East, se sont joints à la table ronde animée par Sanjay Kumar Sainani. Pour diriger la transition vers l’énergie verte, Amit Beriya, directeur du stockage de l’énergie et de l’hydrogène (BD Technical Services), ACWA Power, George Pechlivanoglou, directeur technique d’Eunice, Ana Lia Rojas, présidente d’EnerConnex Chili et présidente du Chili Council for Women Leaders in Energy and Environment, CWEEL, et Edson Uamusse, directeur de la planification stratégique et conseiller du président, Fonds pour l’énergie du Mozambique, ont partagé leurs réflexions sur l’industrie énergétique. Lors de ces échanges, M. Hariram Subramanian intervenait en tant que modérateur.

Partenariat pour un bel avenir, axé sur l’écologie

Huawei Digital Power adhère à la stratégie du matériel ouvert, des logiciels libres et de la collaboration à plusieurs niveaux avec les acteurs de l’industrie et espère que ce partenariat favorisera un avenir prometteur, axé sur l’écologie. Points d’orgue du sommet, Huawei a signé des protocoles d’entente avec Grupo IMELSA et HYBRICO Energy pour une collaboration stratégique sur l’énergie propre et le développement d’infrastructures vertes. Huawei a également signé un contrat clé avec SEPCOIII pour The Red Sea Project avec une solution photovoltaïque de 400 MW et une solution de stockage d’énergie par batterie (BESS) 1 300 MWh, qui est actuellement le plus grand projet de stockage d’énergie au monde.

Ce qui distingue Huawei Digital Power de ses pairs, c’est sa philosophie unique consistant à « utiliser des bits pour gérer des watts ». Plus précisément, M. Yang a souligné la façon dont l’entreprise utilisera les technologies numériques pour gérer l’électronique et les équipements de puissance, en fournissant des solutions simplifiées, vertes, intelligentes et sécurisées pour la production d’énergie propre, l’infrastructure verte des TIC, l’électrification des transports, et l’énergie intelligente intégrée.

Appel à une initiative pour la neutralité carbone

La neutralité carbone est devenue un consensus et une mission à l’échelle mondiale. Lors du sommet, Huawei Digital Power a appelé à une action mondiale pour poursuivre le développement durable et à faible émission de carbone, ce qui nécessite des innovations continues, l’adoption de pratiques vertes et le regroupement pour construire un écosystème ouvert et gagnant-gagnant.

Liu Fangjiang, président de SEPCOIII International, Eaman Al Roudhan, PDG de Zain Kuwait, Sen. Rocio Adriana Abreu Artinaño, présidente de la Commission de l’énergie, Sénat de la République du Mexique, Ahmad Abdulkarim Julfar, membre du conseil, cadre dirigeant, directeur général chez du, et Simon McCormick, directeur technique d’Echelon, ont tous appuyé l’initiative Huawei pendant le sommet. Ils ont été rejoints par M. Yang.

Grâce à une collaboration ouverte et à la co-innovation, Huawei Digital Power et ses partenaires mondiaux se sont engagés à lutter ensemble contre le réchauffement climatique et à contribuer à la neutralité carbone dans le monde entier.

Illuminations de Burj Khalifa, source d’inspiration et de changement

En cette fin passionnante du Global Digital Power Summit 2021, Huawei Digital Power a illuminé Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde et un monument emblématique de Dubaï, pour inspirer les communautés internationales à accélérer la transition verte et à construire ensemble une société intelligente et sobre en carbone.

