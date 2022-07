Huawei lance la solution SOCC, qui protège les transactions stables dans le secteur financier

SINGAPOUR,, 25 juillet 2022 /PRNewswire/ — Récemment, à l’occasion du Huawei Intelligent Finance Summit 2022, Huawei a publié la première solution de coordination de connexion optique-stockage (SOCC) de l’industrie. Cette solution tire parti des avantages des dispositifs de stockage et des produits de transmission optique pour prévenir les défaillances des transactions financières causées par la nervosité du réseau, assurant des transactions financières stables et fiables.

La latence du lien de transaction a un impact direct sur l’expérience client. Pour cette raison, les autorités de régulation financière ont des exigences strictes sur la latence du lien de transaction et le taux de réussite de la transaction.

Pour réduire l’impact de la nervosité du réseau sur les transactions financières, la solution SOCC de Huawei permet des poignées de main directes via le canal SOCC entre le dispositif de transmission optique DCI OptiXtrans DC908 et le stockage 100 % flash OceanStor Dorado. Dans cette solution, le réseau optique est utilisé pour détecter les défauts de liaison. Lorsque la gigue de liaison dépasse le seuil, OptiXtrans DC908 avise OceanStor Dorado de changer de canal d’E/S dans les 2 secondes (en baisse par rapport aux 120 secondes précédentes), réduisant considérablement la durée d’exception des transactions financières et garantissant zéro échec de transaction financière.

En outre, la solution SOCC de Huawei optimise le temps de commutation de la liaison optique de 50 ms à 5 ms pour réduire considérablement les blocages d’images des services financiers numériques causés par des pannes de réseau. Grâce à la technologie SOCC innovante, Huawei optimise les performances de protection des aspects des liaisons E/S de stockage et des liaisons optiques, garantissant ainsi une fiabilité du réseau plus élevée.

La solution Huawei SOCC est conçue pour le secteur financier afin de résoudre les pertes de service causées par le changement de lien et d’assurer la stabilité des transactions financières. Avec des technologies et des capacités innovantes de pointe, Huawei continuera à construire d’excellents produits et solutions pour le secteur financier et à permettre la finance verte, numérique et intelligente.

À propos du Huawei Intelligent Finance Summit 2022

Le Huawei Intelligent Finance Summit est l’événement phare annuel de Huawei pour le secteur financier international. Le HiFS 2022 se déroule du 20 au 22 juillet à Singapour. Avec pour thème « Façonner une finance plus intelligente et plus durable », le Huawei Intelligent Finance Summit réunit des personnalités, des leaders d’opinion, des experts universitaires et des praticiens innovants du secteur financier mondial pour échanger sur la manière de façonner la finance durable et numérique au regard de la future tendance de développement du secteur financier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/ special_topic/Industry/ finance/2022-finance-summit