LAS VEGAS, 27 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — L’entreprise mondiale de gestion de marques ISW Holdings, Inc. (OTC : ISWH) (ci-après « ISW Holdings » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord d’hébergement pour le minage de cryptomonnaies (ci-après l’« Accord ») avec Bitmain Technologies (ci-après « Bitmain »), premier producteur mondial de matériel de minage de cryptomonnaies et société de minage de cryptomonnaies figurant parmi les leaders mondiaux du secteur.

Cet Accord servira de base au lancement par la Société de la phase 1 de ses opérations d’hébergement et de minage de cryptomonnaies en Géorgie. D’autres détails relatifs à cet Accord seront communiqués très prochainement.

Irene Gao, responsable de la région NCSA d’Antminer BD, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir signé ce nouveau projet pionnier, qui vise à entamer une coopération avec ISW Holdings et constitue une nouvelle étape importante dans la création de sites d’hébergement à l’étranger pour le secteur. L’installation de 200 MW représente la première phase de notre partenariat à long terme et puise son approvisionnement dans les énergies renouvelables. Nous prévoyons d’étendre ce projet ultérieurement afin de soutenir le développement du secteur ».

« Bitmain est probablement le nom le plus reconnaissable dans l’espace minier, et nous sommes heureux d’en faire une composante majeure de notre succès en Géorgie », a pour sa part déclaré Alonzo Pierce, président-directeur général d’ISW Holdings. « Une fois que nous aurons déployé la tranche énergétique de 200 MW dans son intégralité, nous prévoyons un chiffre d’affaires annualisé supérieur à 200 millions de dollars, mais il ne s’agit là que de la première phase de notre vision. Nous avons hâte de passer aux prochaines phases de nos discussions le moment venu. Si nous atteignons une mise en œuvre conforme à l’ensemble de notre vision, nous aurons le potentiel pour générer une croissance exponentielle de nos revenus », a précisé Alonzo Pierce.

Pour plus de détails et pour accéder aux énoncés prospectifs, consultez l’annonce dans son intégralité à l’adresse : https://ibn.fm/ ISWBitmainAnnouncement .

À propos de Bitmain

Bitmain Technologies est une société multinationale de semi-conducteurs dotée de capacités de pointe pour la conception de circuits intégrés. Bitmain propose une gamme de produits comprenant des microprocesseurs, des serveurs et des solutions cloud à destination des applications de blockchain et d’intelligence artificielle (IA). Fondée en 2013 et basée dans le district d’Haidian, à Beijing, Bitmain exploite des centres de recherche et développement à Hong Kong, à Singapour et aux États-Unis. Selon Frost & Sullivan, Bitmain figure parmi les 10 plus importants concepteurs de circuits intégrés au monde et arrive au deuxième rang en Chine. Dans le domaine du minage de blockchain, Bitmain a expédié plusieurs milliards de circuits ASIC comptant pour 75 % du marché mondial.

À propos d’ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH), basée dans le Nevada, est une société de portefeuille diversifiée, composée d’unités commerciales essentielles qui répondent aux demandes de produits de consommation. Notre expertise réside dans le développement stratégique des marques, la facilitation précoce de la croissance, ainsi que l’identité des marques grâce à notre processus exclusif de passation de marchés. Aux côtés de nos partenaires, nous cherchons à fournir une structure répondant aux demandes de grande évolutivité, ainsi qu’aux besoins anticipés du marché. Nous sommes capables de répondre à ces besoins par le biais d’une diversité de processus stratégiques innovants. ISWH crée et gère des marques dans un large éventail de secteurs révolutionnaires. Elle aide ses sociétés propriétaires à progresser dans les étapes critiques du développement de marché, qui comprennent la conceptualisation, les stratégies de commercialisation, l’ingénierie, l’intégration de produits et l’efficacité de distribution. La Société s’est également associée à une entreprise de conseil et de développement de logiciels bien connue, Bengala Technologies LLC, qui développe des améliorations significatives dans le domaine de la gestion de chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat est en instance d’obtention d’un brevet crucial.

Le segment dédié au minage de cryptomonnaies de la Société, établi en partenariat avec le leader du secteur, Bit5ive LLC, est motivé par une mission visant à miner les cryptomonnaies avec une empreinte carbone nulle.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.iswholdings.com .

Contact auprès de la Société :

info@ISWHoldings.com

Relations publiques

EDM Media, LLC

https://edm.media