Le réseau central 5G de Mavenir permet le découpage du réseau d’ice Norway pour les forces armées norvégiennes

OSLO, Norvège, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, propose un réseau central 5G complet à ice, le troisième plus important opérateur mobile norvégien, pour permettre un service de découpage en tranches du réseau.

ice utilise son nouveau réseau 5G autonome (SA) pour mettre à la disposition des forces armées norvégiennes une tranche de réseau dédiée, destinée à fournir les niveaux de service spécifiques requis par les communications militaires. Véritable réseau isolé au sein d’un réseau, les forces armées disposeront d’une utilisation et d’un contrôle exclusifs de leur tranche dans tout le pays. De ce fait, elles pourront établir des communications sécurisées de bout en bout sur le réseau.

Le réseau mobile 5G de Mavenir est conçu pour permettre aux opérateurs de découper le réseau afin de fournir des services révolutionnaires aux organisations B2B, B2C ou publiques. Les tranches de réseau dédiées peuvent être configurées pour répondre à des besoins et à des applications spécifiques, être déployées et gérées rapidement et facilement, et être utilisées pour fournir des applications et des services innovants. Le réseau 5G autonome cloud-native de Mavenir est entièrement conteneurisé, fonctionne sur n’importe quel service cloud et est conçu avec une approche microservices, ce qui lui confère la polyvalence nécessaire pour répondre à la diversité des besoins des clients d’une manière évolutive.

« Ce déploiement du découpage du réseau concrétise la véritable valeur de la 5G », a déclaré Tore Kristoffersen, vice-président des plateformes de fourniture de services chez ice. « Nous disposons désormais d’une myriade de nouveaux cas possibles à présenter à nos entreprises clientes, lesquels peuvent être ajustés à des accords de niveau de service précis, garantissant ainsi l’utilisation optimale et la plus rentable des ressources. Nous testons également des solutions pour les services de sécurité publique, soulignant la valeur de la 5G et de ses capacités de découpage du réseau pour des communications critiques sécurisées. »

« La modularité du découpage du réseau grâce à la 5G change la donne pour les opérateurs de téléphonie mobile », a souligné Ashok Khuntia, président des réseaux centraux chez Mavenir. « Nous mettons en pratique les cas d’utilisation de la 5G, démontrant ainsi que la monétisation de la 5G, promise depuis longtemps, est une réalité. En raison de sa sécurité, de sa fiabilité et de sa faible latence, la 5G représente une opportunité considérable pour l’industrie. Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat stratégique avec ice en soutenant ce premier déploiement en Norvège. »

L’année dernière, ice a choisi IMS et Messaging/VAS Cloud-Native de Mavenir dans le cadre d’un projet d’expansion stratégique, ayant déjà retenu la solution Converged Packet Core de Mavenir pour alimenter son réseau 4G et 5G.

