LeddarTech Apresenta Novos Produtos de Fusão e Percepção de Sensores e o Software LeddarVision premiado da CES de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas na CES 2023

QUEBEC, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de software ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação na CES 2023 de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, onde exibirá seu software de nível automotivo que viabiliza ADAS e AD no estande # 5475, LVCC West Hall.

O tema do estande da LeddarTech na CES: “Accelerating Safer ADAS Deployment With High-Performance Low-Level Fusion and Perception Software.” (Aceleração da Implantação Segura do ADAS com Software de Fusão e Percepção de Baixo Nível de Alto Desempenho.)

Visite o estande da LeddarTech:

SEJA TESTEMUNHA DA INTRODUÇÃO DE UM NOVO PRODUTO: Família de Soluções de Visão Frontal LeddarTech LVF para Aplicações de Nível 2-2+ ADAS

A família de produtos LVF é uma pilha de fusão e percepção de visão frontal flexível e escalável, abrangente, para aplicações de nível de entrada para assistência rodoviária premium ADAS L2/L2+ e NCAP/GSR. A família de produtos LVF fornece recursos e desempenho de alta qualidade com o menor custo de hardware.

LVF-E – uma pilha de fusão e percepção de visão frontal para assistência rodoviária ADAS L2/L2+ de nível básico e NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas.

LVF-H – uma pilha de fusão e percepção complementar premium da família de produtos de visão frontal com configuração ampliada de sensor.

VEJA: Demonstrações do Painel Interativo de Fusão e Percepção de Dados de Baixo Nível da LeddarVision, Prêmio de Inovação da CES 2023

A LeddarVision é uma solução de fusão e percepção de sensores de baixo nível para ADAS industriais automotivos e off-road e aplicações de condução L2-L5 autônoma. Várias demonstrações mostrarão como a solução LeddarVision supera outras soluções que viabilizam aplicações ADAS e AD. A tecnologia LeddarVision recebeu o cobiçado prêmio Sensor Perception da Tech.AD USA no mês passado, em Detroit. No início de 2022, a nossa tecnologia LeddarVision também foi reconhecida pela Volkswagen Group Innovation Tel Aviv 2022 Konnect e CARIAD Startup Challenge, bem como pela Shenzhen Automotive Electronics Industry Association.

ASSISTA AO LeddarCar Live: Representantes de fornecedores e OEMs automotivos de Nível 1-2 estão convidados a fazer uma reserva para uma demonstração no mundo real da tecnologia de software de fusão e percepção de baixo nível LeddarVision da LeddarTech. O espaço é limitado, faça sua reserva para a demonstração prática do LeddarCar agora.

Representantes da CES estão convidados a marcar uma reunião em uma das suas duas salas de reunião “no local” para demonstrações de produtos, entrevistas com analistas de mídia e indústria, ou discussões com investidores.

“A CES 2023 é o fórum ideal para a LeddarTech compartilhar nossas incrivelmente únicas e múltiplas soluções e produtos de software de percepção e detecção de baixo nível para aplicações ADAS e AD”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Tenho certeza de que os OEMs e os Tier 1-2 automotivos ficarão impressionados com a nossa tecnologia revolucionária”, ele acrescentou.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech, uma empresa global de software fundada em 2007, desenvolve e fornece soluções abrangentes de percepção que permitem a implantação de ADAS e aplicações de condução autônoma. O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos de IA e visão computacional para gerar modelos 3D altamente precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é aproveitada pelos OEMs e Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções de veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 140 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção confiável é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: é isso que leva a LeddarTech a se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contato e site de relações com investidores: InvestorRelation s@leddartech.com

https://investors.leddartech. com/

