Les Prix Stevie® annoncent les lauréats de la 20e édition des International Business Awards® du monde entier

FAIRFAX, Virginie, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Des entreprises et dirigeants de haut niveau du monde entier ont été élus lauréats des Prix Stevie® d’or, d’argent et de bronze dans le cadre des 20e International Business Awards® annuels , le seul programme international de récompenses pour les entreprises.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 3 700 candidatures soumises par des organisations établies dans 61 pays.

Une liste complète de tous les lauréats des Prix Stevie d’or, d’argent et de bronze 2023 par catégorie est disponible à l’adresse www.StevieAwards. com/IBA .

Cette année, plus de 230 cadres à travers le monde ont été membres de 11 jurys de sélection des lauréats des Stevies.

Le grand gagnant des Prix Stevie d’or, d’argent et de bronze est IBM, d’Armonk, dans l’État de New York, aux États-Unis, avec 21 prix. Les autres lauréats de plusieurs Prix Stevie comprennent HALKBANK, Istanbul, Turquie (20 prix), Viettel Group, Hanoï, Vietnam (17 prix), Telkom Indonesia, Jakarta, Indonésie (17 prix), Ayala Land, Inc., Makati, Philippines (16 prix), DHL Express, à travers le monde (14 prix), A.S. Watson Group, Hong Kong (12 prix), Tata Consultancy Services, à travers le monde (11 prix), LLYC, Madrid, Espagne (10 prix), OPET, Istanbul, Turquie (10 prix), HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turquie (9 prix), Uniomedia Communications, Budapest, Hongrie (9 prix), AD Ports Group, Abu Dhabi, Émirats arabes unis (8 prix), FPT Software, Hanoï, Vietnam (8 prix), Akbank T.A.Ş, Istanbul, Turquie (7 prix), Cisco Systems, San José, Californie, États-Unis (7 prix), Maersk, Montréal, Canada (7 prix), Everise, Plantation, Floride, États-Unis (6 prix), Ernst & Young, à travers le monde (6 prix), Globe Telecom Inc., Taguig, Philippines (6 prix), Green Door Co, Sydney, Australie (6 prix), nupco, Riyad, Arabie saoudite (6 prix), Philip Morris International, Lausanne, Suisse (6 prix), TriNet, Dublin, Californie, États-Unis (6 prix), WNS, Mumbai, Inde (6 prix), ZER, Istanbul, Turquie (6 prix), Canadian Tire Corporation, Toronto, Canada (5 prix), Enerjisa Üretim, Istanbul, Turquie (5 prix), Lounge Group, Budapest, Hongrie (5 prix), PJ Lhuillier, Inc. | Makati, Philippines (5 prix), Purpol Marketing, Chippenham, Wiltshire, Royaume-Uni (5 prix), Megaworld Foundation, Inc., Taguig, Philippines (5 prix), Zimat Consultores, Mexico, Mexique (5 prix).

Halkbank, pionnière du développement du secteur bancaire turc depuis 83 ans, a remporté huit Prix Stevie d’or, soit plus que n’importe quelle autre entreprise.

Toutes les entreprises du monde peuvent participer aux IBA et peuvent soumettre leurs candidatures dans un large éventail de catégories récompensant les réussites dans des domaines tels que la gestion, le marketing, les relations publiques, le service à la clientèle, les ressources humaines, les nouveaux produits et services, les technologies, les sites Web, les applications, les événements, et bien plus.

Les prix seront remis lors d’un gala organisé à Rome, en Italie, le 13 octobre 2023.

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les prix Stevie en Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les grands employeurs, les prix Stevie pour les femmes entrepreneurs et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevie Awards reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards. com .

