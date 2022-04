Les produits Hisense « Made in South Africa » font leur entrée sur le marché européen

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 1er avril 2022/PRNewswire/ — Hisense, fournisseur de téléviseurs et d’appareils électroménagers hautes performances, a livré avec succès au Royaume-Uni son premier lot de réfrigérateurs combinés fabriqués en Afrique du Sud. Il s’agit là de la première exportation par Hisense de produits fabriqués en Afrique du Sud vers le marché européen, réaffirmant la transformation actuelle de l’usine en un centre de production mondial.

L’usine Hisense en Afrique du Sud a été établie en 2013 en tant que base de fabrication régionale pour les marchés locaux et d’exportation. Depuis sa création, l’usine n’a cessé d’améliorer ses capacités technologiques et d’augmenter sa capacité de production de téléviseurs et de réfrigérateurs. L’exportation des réfrigérateurs « Made in South Africa » de Hisense vers l’Europe témoigne à la fois de l’envergure des améliorations apportées et de la qualité exceptionnelle des produits fabriqués dans la région.

Respect des normes de qualité mondiales grâce à des produits de haute qualité

Tous les produits électroménagers entrant au Royaume-Uni doivent être conformes aux normes britanniques d’évaluation de la conformité (UKCA). L’usine Hisense en Afrique du Sud répond à ces exigences strictes grâce à une planification minutieuse de la pré-production qui tient compte des différents matériaux, processus et exigences techniques pour le marché d’exportation. Une fois en production, l’usine met en œuvre les processus de contrôle de qualité les plus strictes pour garantir les normes du produit, comprenant des contrôles quotidiens de performances et de sécurité, des inspections de routine et des tests mensuels de consommation d’énergie et de capacité de congélation.

En outre, 18 autres modèles de réfrigérateurs Hisense sont également fabriqués ici en Afrique du Sud. L’usine Hisense est capable de produire des réfrigérateurs de la série Side By Side avec la meilleure technique de fabrication.

Soutien à l’économie sud-africaine

L’usine Hisense en Afrique du Sud favorise le développement durable de la fabrication régionale en générant des opportunités d’emploi local. Hisense a embauché plus de 1 000 employés locaux et, grâce à ses activités, a créé indirectement plus de 5 000 emplois dans la communauté.

Au-delà de l’emploi local, Hisense favorise les talents de demain grâce à ses programmes de développement de premier plan. En 2019, Hisense a contribué à former environ 1 000 jeunes chômeurs issus de zones rurales. L’entreprise a également construit la base de formation Hisense South Africa Technology Research and Development, qui a formé près de 1 400 apprentis à ce jour.

À l’avenir, Hisense continuera d’améliorer la qualité et l’efficacité de la production de son usine en Afrique du Sud. Ce faisant, la société créera davantage d’opportunités d’emploi local et mettra en valeur la qualité des produits « Made in Africa » sur la scène mondiale.

