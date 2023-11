L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal conclut avec succès son rôle de partenaire stratégique en matière de soins de santé à la Global Health Exhibition 2023

RIYAD, Arabie saoudite, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La Global Health Exhibition, qui s’est tenue du 29 au 31 octobre 2023, fut un succès exceptionnel pour l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC »).

À titre de partenaire santé stratégique de l’événement, le KFSH&RC a présenté des initiatives révolutionnaires visant à améliorer l’efficacité opérationnelle dans des domaines médicaux essentiels, notamment le parcours de soins des patients, la recherche spatiale, les études génétiques, les techniques de radiothérapie de pointe, les progrès en matière de greffe d’organes (y compris la toute première greffe avec donneur vivant entièrement robotisée), la gestion des capacités et la production de produits radiopharmaceutiques afin d’atteindre l’autosuffisance dans le Royaume.

Pour la journée d’ouverture, Son Excellence le Dr Majid Ibrahim Al Fayyadh, a prononcé un discours liminaire sur l’avenir prometteur du tourisme médical dans le Royaume, soulignant les efforts continus du KFSH&RC pour améliorer les services offerts aux patients internationaux. « Le parcours de transformation du FSH&RC en une institution à but non lucratif, principalement axée sur les patients de la région du Golfe, a débuté en 2021. Dans sa première année, l’hôpital a admis 250 patients, et nous avons depuis observé une croissance annuelle impressionnante de 40 %. Notre objectif est de proposer nos soins à 10 000 patients d’ici 2030 ».

Le Dr Yaseen Mallawi, directeur général par intérim de la prestation de soins de santé au KFSH&RC, a participé à une table ronde sur « Les défis à relever pour accélérer la transformation du secteur de la santé saoudien », durant laquelle il a souligné l’engagement de l’hôpital à donner la priorité au bien-être fonctionnel des patients dans le cadre d’un système de soins de santé reposant sur la notion de valeur.

Muhannad Al Kadi, responsable de la communication et du marketing de KFSH&RC, s’est réjoui du succès du forum : « Ce fut un plaisir de se réunir avec des leaders du secteur, de partager notre vision et de constater l’impact de nos collaborations. La Global Health Exhibition a été une plateforme exceptionnelle pour explorer de nouvelles opportunités qui permettront de renforcer encore le secteur des soins de santé dans le Royaume et au-delà ».

Les experts de KFSH&RC ont activement participé à de nombreuses tables rondes. Le Dr Dieter Broering, directeur exécutif du Centre d’excellence pour les greffes d’organe a partagé son point de vue sur le potentiel des technologies chirurgicales de pointe pour remodeler les soins de santé. Le Dr. Mohammed Alhamid, directeur du Centre of Healthcare Intelligence, a prononcé un discours passionnant sur les soins de santé alimentés par l’IA, mettant en lumière l’avenir de l’intelligence en matière de soins de santé.

D’autre part, l’événement a marqué une étape importante pour le KFSH&RC, qui a célébré sa 100e procédure de thérapie cellulaire Car-T, une réalisation remarquable au Moyen-Orient. L’hôpital s’est également vu décerner le prix prestigieux du « Meilleur centre d’appel de l’année pour les services publics – critique » lors de la remise des prix annuels du Middle East Call Centre 2023 Awards.

En marge de la Global Health Exhibition, le KFSH&RC a scellé des protocoles d’accord importants. Il s’est associé à SABIC, un leader mondial des produits chimiques diversifiés, pour stimuler le développement et l’innovation en matière de produits de santé. King Faisal Specialist Hospital International Holding Company, la société d’investissement de KFSH&RC, a établi un partenariat stratégique avec Solutions by STC afin d’améliorer le cadre commercial des soins de santé et d’identifier les domaines de croissance mutuelle dans le secteur.

D’autres protocoles d’accord ont été signés avec Microsoft Arabia, concernant le développement durable et l’innovation pour l’amélioration des soins aux patients, et avec la Fondation Hevolution, concernant l’avancement de la recherche sur la longévité et le vieillissement. Le KFSH&RC a également établi un partenariat avec Illumina et signé un protocole d’accord avec Johnson & Johnson, dans le but premier de révolutionner la formation chirurgicale dans la région.

