L’ICANN s’engage à assurer des formations aux meilleures pratiques pour les opérateurs de registre Internet africains

L’ICANN et la Coalition pour le numérique « Partner2Connect » s’associent pour lancer une initiative de renforcement des capacités

ISTANBUL, le 7 juin 2022 /PRNewswire/ — La Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a annoncé aujourd’hui son engagement à fournir à dix opérateurs de registre africains de domaines de premier niveau géographiques (ccTLD) des formations pratiques et des outils destinés à les aider à prendre leur place dans l’industrie des noms de domaine. L’ICANN et ses organisations partenaires, le secteur du développement des télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-D), l’Association africaine de noms de domaine de premier niveau (AfTLD), le Network Startup Resource Center (NSRC) et l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), se sont engagés auprès de la Coalition pour le numérique « Partner2Connect » à contribuer aux objectifs du projet, ainsi qu’à l’objectif général de promouvoir la transformation numérique dans les communautés difficiles à connecter. L’engagement a été pris par le président-directeur général de l’ICANN, Gӧran Marby, lors de la table ronde sur le développement numérique tenue par Partner2Connect (P2C) à l’occasion de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) à Kigali, au Rwanda.

Dans le cadre du projet pilote, les dix opérateurs de registre ccTLD originaires du Niger, du Togo, du Bénin, de la République du Congo, des Comores, du Madagascar, de l’Angola, du Liberia, du Zimbabwe et de la Gambie, pourront profiter de l’expertise de l’ICANN et des organisations partenaires qui travaillent ensemble en vue d’un objectif commun qu’elles ne peuvent pas atteindre toutes seules. Les 10 opérateurs de registre ccTLD recevront une formation spécialisée dispensée par des experts du secteur, par le biais d’une combinaison de cours en ligne, d’ateliers pratiques et de webinaires La formation abordera un éventail de thématiques allant des bonnes pratiques en matière de sécurité du système des noms de domaine et de gouvernance des registres jusqu’à la rédaction de business plans et de plans marketing, en passant par les noms de domaine internationalisés et l’acceptation universelle.

« L’Internet est à la fois mondial et local. Les domaines de premier niveau géographiques font partie intégrante de l’infrastructure Internet dans la mesure où ils permettent le développement d’initiatives numériques locales destinées à promouvoir des économies numériques nationales durables », a déclaré Marby. « Nous associons nos talents et nos domaines d’expertise pour travailler avec les gestionnaires de ccTLD au développement de ces compétences fondamentales qui leur permettront d’être en mesure de participer de manière compétitive à l’économie numérique. Le projet pourra en outre s’appuyer sur les opportunités offertes par la Coalition pour le numérique « Partner2Connect », en exploitant la puissance de cette alliance multipartite et en mobilisant les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs communs. »

« L’AfTLD apprécie et soutient l’initiative de l’ICANN de promouvoir le développement des ccTLD africains », a déclaré Ali Hadji Mmadi, président du comité exécutif (Excom) de l’AfTLD. « L’Association se réjouit de jouer un rôle actif dans la conceptualisation et la mise en œuvre du projet dans le cadre de ses efforts continus de collaboration avec l’ICANN. »

« L’AFNIC est fière de prendre part à cette initiative qui vise à accélérer et à renforcer la coopération avec et entre les ccTLD africains », a indiqué Pierre Bonis, PDG de l’AFNIC. « Depuis que l’AFNIC a commencé à collaborer avec ses homologues africains il y a des décennies, c’est la première fois qu’une telle coalition est mise en place. Nous sommes convaincus qu’elle pourrait changer la donne pour un grand nombre d’opérateurs de registre en Afrique. »

Doreen Bogdan-Martin, directrice du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, a déclaré : « Je salue cet engagement en faveur de Partner2Connect. La Coalition pour le numérique « Partner2Connect » est un cadre susceptible de changer la donne qui offre l’occasion d’adopter une approche globale, de favoriser l’établissement de nouveaux partenariats et de mobiliser les ressources nécessaires pour connecter ceux qui ne le sont pas encore. J’appelle tous les acteurs à se mobiliser et à nous aider à connecter les 2,9 milliards de personnes qui ne sont pas connectées. Je suis impatiente d’accueillir bientôt de nombreuses autres contributions afin que nous puissions véritablement incarner la devise de la Coalition « Partner2Connect the World » : travailler en partenariat pour connecter le monde. »

Ce projet pilote est la deuxième initiative lancée par l’ICANN en Afrique. En février, l’ICANN a annoncé le renforcement de la présence de ses serveurs racine à l’échelle mondiale avec l’installation de deux grappes exploitées et gérées par l’ICANN en Afrique. Ces deux projets font partie d’une initiative plus large qui sera lancée vers la fin de l’année, grâce à laquelle l’ICANN et ses partenaires clés contribueront à la croissance et à la durabilité de l’économie numérique africaine en garantissant un Internet stable, résilient et sécurisé.

