Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia a Expansão dos Serviços no Médio Oriente e Norte da África

TEMECULA, Califórnia, Jan. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar mais uma expansão da sua capacidade de fabricação e serviços no Oriente Médio e Norte da África. Com a expansão, o grupo passará a fornecer reparos pós-venda de bombas e turboexpansores de toda a sua linha, incluindo de bombas J.C. Carter. Seu novo centro de serviço de última geração permitirá que os reparos sejam feitos localmente, sem necessidade de enviar o equipamento para outro lugar.

A nova instalação, com sede na Zona Franca de Sharjah, foi criada para aumentar o apoio aos mercados do Oriente Médio e Norte da África. A instalação inclui suporte de serviço de campo e técnicos especialmente treinados para dar suporte a Bombas Marítimas JC Carter, Nikkiso Cryogenic (ACD e Nikkiso Cryo) e Turboexpansores. Além de reparos na oficina e no local do cliente, eles fornecerão serviço de reparos pós-venda.

“Nesta instalação, poderemos responder mais rapidamente às necessidades dos nossos clientes, com a expansão do suporte e soluções individuais. O Nikkiso CE&IG passará a oferecer mais serviço e suporte aos nossos clientes com a nossa presença local”, disse Jim Estes, Presidente da Nikkiso Cryogenic Services.

Esta expansão é um exemplo do compromisso e do apoio do grupo ao crescimento do mercado no Oriente Médio e no Norte da África.

