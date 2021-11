Nikkiso Cryogenic Industries devient partenaire agréé du marché secondaire nord-américain pour Tatsuno

TEMECULA, Californie, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe d’énergie propre et de gaz industriels Nikkiso (« Nikkiso ») a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Tatsuno North America, Inc. (« Tatsuno ») en vue d’initier une coopération en tant que partenaire agréé sur le marché secondaire de ses distributeurs d’hydrogène en Amérique du Nord et d’établir un cadre de coopération.

Conformément aux termes du protocole d’accord, Nikkiso fournira des pièces de rechange, des services de maintenance et de réparation des distributeurs d’hydrogène de Tatsuno à partir de son réseau d’Amérique du Nord, situé à proximité des stations de recharge d’hydrogène de l’utilisateur final. En outre, Nikkiso installera et mettra en service de nouveaux distributeurs, y compris la fourniture de services d’assistance technique et de pré-configuration pour les systèmes de recharge et de gestion de flotte de Tatsuno.

La distribution d’hydrogène est un nouveau marché en développement et un élément important de la solution de station de ravitaillement en hydrogène. Ces distributeurs assurent un ravitaillement sûr et rapide pour les véhicules utilitaires légers et lourds à 350 barg et 700 barg.

« Le partenariat nouvellement formé avec Nikkiso Cryogenic Industries et Tatsuno renforce notre présence sur le marché de l’hydrogène et nous permet de mieux desservir les marchés nord-américains », a déclaré Teru Murakami, responsable de l’activité de cryogénie commerciale de Nikkiso Co., Ltd. « Nous avons à cœur de fournir à nos clients un service et une assistance de qualité supérieure », a-t-il ajouté.

La société Nikkiso Cryogenic Industries a été choisie pour ce nouveau partenariat à long terme en raison de ses relations et de son expérience dans le domaine de l’hydrogène. La société est également en mesure de fournir des services étendus, y compris des solutions complètes de ravitaillement en hydrogène. Ce partenariat apportera également de nouveaux emplois à l’économie de services locale.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com.

