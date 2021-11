Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce la création d’une installation maritime agrandie en Corée

TEMECULA, Californie, 24 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (ci-après le « Groupe »), filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fière d’annoncer l’agrandissement de son usine de Pusan (Corée) en vue d’accueillir son nouveau centre maritime. Ce projet d’extension traduit son engagement et son soutien en faveur de la croissance du secteur coréen de la construction navale.

Le nouveau site, doté d’une envergure plus étendue, vise à produire des solutions maritimes complètes et à servir de base à l’ensemble des activités maritimes du Groupe en Corée. En qualité de site unifié de Nikkiso, l’enterprise fournira des solutions maritimes, notamment des patins de pompe, vaporisateurs, systèmes de commande, patins de gaz combustible à haute pression, ainsi que des services et bien plus encore. L’installation comprend des capacités de test cryogénique complètes et un personnel élargi comprenant des ingénieurs de conception, des responsables de production et des chefs de projet.

Le secteur maritime constitue une priorité majeure du Groupe, et cet agrandissement met à sa disposition une structure solide en vue de soutenir sa croissance future. La situation de la nouvelle installation est idéale dans la région pour desservir sa clientèle stratégique et assurer une croissance anticipée de l’accent mis par l’industrie maritime sur les énergies propres. D’une superficie d’environ 4 000 mètres carrés, le site de production est équipé pour fabriquer et produire des pompes cryogéniques, patins de vaporisateur FGSS, patins de station LH2 et patins de traitement, et il comprendra la dernière installation d’essai des patins de pompe LN2. Il comprend également un centre de service de 342 mètres carrés.

Selon Daryl Lamy, président de Nikkiso Cryogenic Pumps, « Nikkiso ACD est le fournisseur de patins pour gaz combustibles privilégié par l’industrie coréenne de la construction navale depuis plus de 20 ans ! Grâce à notre nouveau site de conditionnement et d’essai des patins localisé à proximité des chantiers navals en Corée, nous disposons désormais d’une capacité et d’un soutien local encore plus grands pour répondre à la croissance et à la demande mondiales significatives en matière de nouveaux navires de transport et de fret alimentés par GNL ».

Peter Wagner, président-directeur général de Cryogenic Industries et président du Groupe, a pour sa part déclaré : « Il s’agit d’une nouvelle étape prometteuse et d’un tournant important important pour notre Groupe et pour le marché maritime propulsé par GNL, ainsi que d’un avantage significatif pour nos clients du secteur maritime. Nikkiso CE&IG sera désormais capable de fournir des systèmes complets et de soutenir ses clients avec une solution entièrement prise en charge en usine ».

Contact :

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases – Corée

Siège social et usine : 83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Corée

Succursale : #1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon,

Gyuenggi 16614 Corée

info@NikkisoCEIG-Korea.com

