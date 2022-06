Nova pesquisa da McKinsey & Company revela que o valor do metaverso pode alcançar US $ 5 trilhões até 2030

O relatório ‘Criação de Valor no Metaverso’ examina o impacto massivo e global do metaverso nos principais setores e empresas

NOVA YORK, LONDRES e PARIS, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A McKinsey & Company publicou seu novo relatório “ Criação de valor no metaverso ”, que mostra que o metaverso pode ser grande demais para ser ignorado. A previsão preliminar da McKinsey indica que o valor do metaverso tem o potencial de alcançar US $ 5 trilhões até 2030. A pesquisa mostra o comércio eletrônico como a maior força econômica (US $ 2,6 trilhões), à frente de setores como aprendizagem virtual (US $ 270 bilhões), publicidade (US $ 206 bilhões) e games (US $ 125 bilhões).

Empresas de todas as formas e tamanhos estão querendo entrar no metaverso e este extenso relatório fornece uma visão clara do que o metaverso é e não é, o que os pioneiros estão fazendo, o que está incentivando o investimento e o potencial para empresas de consumo e B2B.

O relatório baseia-se em vários insights e análises proprietárias, incluindo uma pesquisa com mais de 3.400 consumidores e executivos sobre a adoção do metaverso, seu potencial e seu provável impacto no comportamento. Os pesquisadores também entrevistaram criadores do metaverso e especialistas da indústria.

“O metaverso representa um ponto de inflexão estratégico para as empresas e representa uma oportunidade significativa de influenciar a maneira como vivemos, nos conectamos, aprendemos, inovamos e colaboramos”, disse Eric Hazan, sócio sênior da McKinsey & Company. “Nossa ambição é ajudar os líderes de empresas de consumo e B2B a entender melhor seu poder e potencial, identificar imperativos estratégicos e atuar como uma força para sua evolução.”

O que está incentivando o investimento metaverso

Organizações e empresas de capital de risco e de private equity investiram somente este ano mais de US $ 120 bilhões no metaverso – mais do que o dobro dos US $ 57 bilhões investidos em todo o ano passado.

Vários fatores estão impulsionando esse entusiasmo por parte dos investidores:

avanços tecnológicos contínuos em toda a infraestrutura necessária para alimentar o metaverso

demografia positiva

marketing e engajamento cada vez mais liderados pelo consumidor

aumento do preparo do mercado para atender os usuários que estão explorando a versão atual do metaverso, que em grande parte está sendo impulsionada pelos games, enquanto os aplicativos estão tendo impulso na socialização, fitness, comércio, aprendizagem virtual e outros usos

Mais de três bilhões de gamers em todo o mundo já têm acesso a diferentes versões do metaverso.

“Embora a ideia de conexão virtual tenha surgido há décadas, ela está cada vez mais real, o que significa que as pessoas estão usando e gastando dinheiro real e as empresas estão apostando muito nisso”, disse Lareina Yee, sócia sênior da McKinsey & Company. “No entanto, esse interesse crescente tornou difícil separar o que é real e o que não é real. Vale lembrar que, embora o primeiro boom das empresas dot.com tenha resultado no desaparecimento de dezenas de empresas, a própria internet cresceu cada vez mais com a entrada de novos participantes.”

Os consumidores já estão envolvidos no metaverso

Os consumidores já estão participam deste universo. A pesquisa da McKinsey mostra que os consumidores estão animados com a transição da vida para o metaverso, com quase seis em cada dez (59%) consumidores preferindo pelo menos uma experiência de metaverso em vez da sua alternativa física.

Dentre esses consumidores, certos tipos de atividades se destacam por serem as mais preferidas no mundo imersivo:

compras-compra de bens físicos ou virtuais (79%)

participação de eventos sociais virtuais ou games sociais (78%)

exercício usando realidade virtual (76%)

A liderança sênior acredita que o metaverso terá um impacto significativo no seu setor

Os líderes empresariais veem o potencial do metaverso para impulsionar o impacto e o crescimento da margem. Noventa e cinco por cento dos líderes dizem que esperam que o metaverso tenha um impacto positivo na sua indústria dentro de cinco a dez anos, com 31 por cento dizendo que o metaverso mudará fundamentalmente a maneira como sua indústria opera. Mais significativamente, um quarto dos líderes espera que a tecnologia metaverso conduza mais de 15% do crescimento da margem total da sua organização nos próximos cinco anos.

“O metaverso nos colocou no auge da próxima onda de disrupção digital”, disse Tarek Elmasry, sócio sênior da McKinsey & Company. “É um fenômeno transformador. Isso provavelmente terá um grande impacto nas nossas vidas comerciais e pessoais, e é por isso que empresas, criadores de políticas, consumidores e cidadãos podem querer explorar e entender o máximo que puderem sobre esse fenômeno, a tecnologia que o sustentará e as ramificações que isso poderia ter nas nossas economias e sociedade em geral.”

Para mais informações e para ler o relatório completo, clique aqui .

Sobre o relatório

A McKinsey fez uma pesquisa com mais de 3.400 consumidores e executivos seniores em toda a Ásia-Pacífico, China, Europa e Estados Unidos para obter informações sobre os hábitos dos usuários atuais do metaverso – suas motivações, o que eles estão fazendo e o que esperam fazer. Ao analisar o potencial de criação de valor e o cenário de investimento total do metaverso, examinamos os condutores de atividades das principais corporações, capital de risco e fundos de capital privado. Examinamos o impacto potencial do metaverso nos setores mais intimamente ligados à sua tecnologia e usos, complementando nosso trabalho com pesquisas adicionais, estudos de caso e exemplos do mundo real. O relatório também inclui uma análise aprofundada de cinco indústrias: vestuário, moda e luxo; bens de consumo embalados; serviços financeiros; varejo; e telecomunicações, mídia e tecnologia.

