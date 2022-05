Reuters s’associe à la plateforme d’automatisation Sophi.io de The Globe and Mail

TORONTO, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, une plateforme d’automatisation, d’optimisation et de prédiction basée sur l’IA développée par The Globe and Mail, travaille désormais avec Reuters, la division actualités et médias de Thomson Reuters, alors qu’elle continue d’investir dans les dernières solutions d’IA pour sa salle de rédaction. Sophi aide à automatiser la curation de contenu sur certaines sections de Reuters.com, qui a été relancée en avril 2021.

Sophi Site Automation est un système d’IA qui gère de manière autonome le contenu numérique pour trouver et promouvoir le contenu le plus attrayant d’une organisation. Sophi examine tout le contenu tel qu’il est publié, et tout le trafic, pour trouver les joyaux cachés que les clients d’une organisation apprécient le plus.

Afin d’automatiser la curation du contenu, l’algorithme de Sophi a appris auprès des rédacteurs de Reuters. La salle de rédaction a été en mesure de travailler avec certaines des dernières solutions d’IA, ce qui a permis aux rédacteurs de se concentrer sur la recherche de la prochaine histoire et de créer le journalisme qui fait de Reuters une marque si réputée.

Josh London, responsable de Reuters Professional et directeur du marketing de Reuters, a déclaré : « La plateforme d’IA de pointe de Sophi est l’une des prochaines étapes de l’évolution de nos propriétés numériques. Sophi nous aidera à poursuivre notre mission consistant à apporter des technologies et des outils basés sur l’IA à davantage d’employés, tout en aidant à apporter à nos lecteurs les histoires qu’ils veulent et ont besoin de connaître. »

Michael Young, directeur de la technologie chez Reuters, a déclaré : « Notre partenariat avec Sophi.io est un autre exemple de la manière dont une salle de rédaction comme la nôtre peut déployer avec succès certaines des dernières solutions d’IA pour une découverte de contenu efficace.Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec celle de Sophi pour garantir que notre score Sophi reflète nos objectifs commerciaux et nous sommes ravis de l’automatisation du site qui en résulte. »

Mike O’Neill, cofondateur et PDG de Sophi.io, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Reuters en tant que client. Ils font confiance à Sophi et nous sommes ravis d’automatiser la curation sur l’ensemble de leurs pages d’articles afin de commencer et d’étendre la relation pour inclure davantage de solutions à l’avenir. »

« C’est formidable de travailler avec Reuters dans ce contexte », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail. « Ils ont une mission forte et Sophi.io les aide à continuer de démontrer comment l’intégrité éditoriale peut être soutenue par l’IA. »

À propos de Reuters

Reuters est le premier fournisseur mondial d’actualités, d’informations et d’analyses de confiance, atteignant des milliards de personnes dans le monde chaque jour. Fondée en 1851, elle réunit un journalisme de classe mondiale, une expertise industrielle et une technologie de pointe avec une vitesse, une fiabilité et une précision inégalées pour permettre aux gens de prendre de meilleures décisions. Reuters s’engage à respecter les principes de confiance d’indépendance, d’intégrité et d’absence de parti pris, et est la source essentielle d’actualités commerciales, financières et mondiales fournies aux professionnels de la finance exclusivement via les services Refinitiv, ainsi qu’aux organisations médiatiques, aux événements du secteur et directement aux consommateurs du monde entier.

À propos de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite de solutions d’automatisation, d’optimisation et de prévision basées sur l’IA et l’AM qui comprend Sophi Site Automation, Sophi for Paywall et Sophi for First Party Data. Sophi permet également la mise en page automatisée en un clic de l’édition imprimée sans modèle. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.

