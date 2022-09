Triller Inc. recebe US $ 310 milhões em fundos de participação acionária da Global Emerging Markets (GEM) em conexão com a sua abertura de capital

A empresa espera ser negociada publicamente no início do 4º trimestre sob o símbolo “ILLR”

LOS ANGELES, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Triller Inc.(“Triller”) e a GEM Global Yield LLC SCS (“GGY”) anunciaram hoje um investimento vinculativo de US $ 310 milhões da GEM, grupo de investimento alternativo privado sediado em Luxemburgo, na forma de participação acionária. Sob com o acordo, a GEM fornecerá à Triller até US $ 310 milhões em capital acionário durante o período de 36 meses após a colocação pública das ações ordinárias da Triller.

A Triller não será obrigada a sacar todos os US $ 310 milhões, somente parte ou todo, como decidir. A Triller irá determinar a ocasião e o valor de todos os desembolsos e emitirá ações para a GEM em cada desembolso do programa. A Triller também irá emitir warrants para a GEM, alinhando ainda mais os interesses das empresas.

A Triller registrou seu S-1 privado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no mês passado e está enviando o que espera ser o S-1 final simultaneamente com o fechamento do programa. A expectativa é que a negociação tenha início do quarto trimestre de 2022.

“A Triller tem crescido exponencialmente”, disse Mahi de Silva, CEO e Presidente da Triller. “No início, em 2019, éramos uma empresa de receita zero; agora estamos no caminho certo para ultrapassar US $ 100 milhões de receita este ano. O aplicativo Triller foi baixado mais de 350 milhões de vezes, e a empresa trabalha com dezenas das maiores marcas do mundo e milhares de artistas famosos, causando uma disrupção criativa.”

A Triller tem 10 linhas de negócios, oito das quais estão no ponto de equilíbrio ou são lucrativas, com 750 milhões de interações por trimestre, cada uma sendo uma potencial transação monetizável para a empresa no futuro.

Com a infusão de capital da GEM, a Triller poderá fazer outras aquisições para fortalecer sua caixa de ferramentas para a comunidade de criadores e alcançar o ponto de equilíbrio ou lucratividade no curto prazo. Com a linha de crédito de US $ 310 milhões, a Triller terá arrecadado mais de US $ 600 milhões de dólares e, após a abertura do capital, estará praticamente livre de dívidas.

“A Triller está quebrando todas as regras dos sistemas de plataformas fechadas. É incrível como o sistema tradicional se aproveita dos criadores e usuários, mantendo 99% do dinheiro do sistema”, disse De Silva. “O motivo pelo qual a indústria está tão focada nas métricas MAU/DAU e outras do gênero é que o tempo que alguém passa dentro de uma plataforma fechada de uma empresa significa que as redes sociais são ‘donas’ do usuário, receita, marca e informações.

“O Triller rompe esse sistema. Com a nossa plataforma aberta devolvemos o controle para os criadores e usuários, permitindo a conexão direta dos criadores com as marcas. Fornecemos ferramentas para maximizar as conexões e a qualidade da sua monetização. Além disso, a análise do número de interações nos ajuda a prever receitas futuras, pois cada uma delas pode resultar em uma taxa de transação para nós.”

Sobre a Triller Inc.

Triller é uma plataforma com tecnologia Open Garden alimentada por IA para criadores de conteúdo. Com a união da cultura musical com esportes, moda, entretenimento e influenciadores, por meio de uma visão de 360 graus do conteúdo e da tecnologia, a Triller incentiva seus influenciadores a postar o conteúdo criado no aplicativo em diferentes plataformas de redes sociais, utilizando sua tecnologia de IA para impulsionar e rastrear seu conteúdo de forma viral em sites e redes afiliadas e não afiliadas, permitindo que alcancem milhões de usuários adicionais. Além disso, a Triller é proprietária da VERZUZ, plataforma de live-stream de música; marcas de esportes de combate Triller Fight Club, Triad Combat e BKFC; Amplify.ai, plataforma líder em engajamento com clientes; FITE.tv, serviço global premier de streaming PPV, AVOD e SVOD; Thuzio, líder em eventos e experiências de influenciadores premium B2B; Fangage, plataforma para criadores para engajamento com fãs e monetização de conteúdo, e Julius, plataforma para marcas e agências para utilização de criadores para engajamento e comércio social.

Sobre a GEM

Global Emerging Markets (“GEM”) é um grupo de investimento alternativo privado de US $ 3,4 bilhões, com sede em Luxemburgo e com escritórios em Paris, Nova York e Bahamas. A GEM administra um conjunto diversificado de veículos de investimento focados em mercados emergentes, com mais de 530 transações fechadas em mais de 70 países. Cada veículo de investimento tem um nível diferente de controle operacional, retorno ajustado ao risco e perfil de liquidez. A família de fundos e veículos de investimento fornecem à GEM e seus parceiros exposição a: Management Buyouts de empresas de pequeno e médio porte, Investimentos Privados em Ações Públicas e investimentos em certos empreendimentos. Para mais informações: http://www.gemny. com

