Zenas BioPharma nomme le Dr John Orloff au Conseil d’administration

BOSTON et SHANGHAI, Chine, 06 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, une société biopharmaceutique mondiale déterminée à devenir un leader dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires, a annoncé aujourd’hui la nomination de John Orloff, MD, à son Conseil d’administration. Le Dr Orloff rejoint le Conseil d’administration de Zenas avec plus de 25 ans d’expérience à la tête d’organisations mondiales de recherche et de développement dans plusieurs domaines thérapeutiques, y compris les maladies auto-immunes.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir le Dr Orloff au sein du Conseil d’administration de Zenas », a déclaré Lonnie Moulder, fondateur et président exécutif de Zenas. « Le leadership de John et sa vaste expertise dans la recherche, le développement et les affaires médicales et réglementaires seront inestimables alors que nous faisons progresser notre portefeuille de traitements immunitaires innovants et continuons d’étendre notre pipeline via le développement commercial. »

« Je suis ravi de travailler avec l’équipe de direction de Zenas et ses autres directeurs alors que la société progresse rapidement dans un pipeline passionnant de traitements immunitaires », a commenté le Dr Orloff. « Je suis impatient de contribuer au développement continu de la société alors qu’elle s’efforce de remplir sa mission visant à apporter des médicaments innovants aux patients dans le besoin. »

Le Dr Orloff est actuellement partenaire d’investissement chez Agent Capital. À son poste de direction le plus récent, il était vice-président exécutif et responsable de la recherche et du développement chez Alexion où son leadership dans l’expansion du pipeline de développement à 30 programmes a soutenu la récente acquisition d’Alexion par AstraZeneca pour un montant de 39 milliards de dollars.

Avant Alexion, le Dr Orloff a occupé les postes de directeur mondial de la R&D et de directeur scientifique chez Baxalta, ainsi que des postes de direction chez Novelion, Baxter International, Merck Serono, Novartis et Merck Research Laboratories. Avant d’entrer dans l’industrie biopharmaceutique, il était membre du corps professoral de la Yale University School of Medicine. Le Dr Orloff est titulaire d’un diplôme de premier cycle en chimie du Dartmouth College, d’un diplôme de médecine de l’université de Vermont, College of Medicine, et d’une bourse d’études en endocrinologie et métabolisme à la Yale University School of Medicine.

À propos de Zenas BioPharma

Zenas BioPharma est une société biopharmaceutique mondiale basée en Chine et aux États-Unis déterminée à devenir un leader dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires pour les patients aux États-Unis, en Chine et dans le monde entier. Zenas fait rapidement progresser un vaste pipeline de traitements innovants qui continue de s’accroître grâce à notre stratégie de développement commercial fructueuse. Notre équipe de direction expérimentée et notre réseau de partenaires commerciaux stimulent l’excellence opérationnelle pour apporter des thérapies potentiellement transformatrices afin d’améliorer la vie des personnes confrontées à des maladies rares et auto-immunes. Pour tout complément d’information sur Zenas BioPharma, veuillez consulter le site www.zenasbio.com et nous suivre sur Twitter à l’adresse @ZenasBioPharma et L inkedIn .

