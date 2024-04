Zero Terrain s’associe au gouvernement estonien pour réaliser le premier projet de stockage d’énergie par pompage en Estonie et reçoit une subvention de 1,9 million d’euros

TALLINN, Estonie, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le ministère estonien du Climat signe un protocole d’accord avec l’entreprise énergétique Zero Terrain pour aider le pays à atteindre son objectif 2030 de 100 % d’énergies renouvelables. Dans le cadre de cette alliance, Zero Terrain collabore étroitement avec le Gouvernement pour trouver des solutions permettant la concrétisation d’une centrale hydroélectrique visant le stockage d’énergie par pompage-turbinage (ou STEP), et recherche des fonds pour répondre aux enjeux du marché.

En outre, dans le cadre de son programme de recherche appliquée, l’État estonien lui accorde une subvention de 1,98 million d’euros pour accompagner le développement de son projet et en financer la technologie étrangère.

La centrale souterraine de stockage d’énergie de longue durée de 500 MW de Zero Terrain située à Paldiski représente une avancée significative par rapport à la technologie STEP conventionnelle, du fait de sa compatibilité tout-terrain.

À Paldiski, le projet envisagé par Zero Terrain constitue une étape marquante pour l’infrastructure énergétique du pays. La centrale de pompage-turbinage de Paldiski est également un projet d’intérêt commun de l’UE (ou PIC). Il s’agira de la seule centrale de stockage d’énergie par pompage située au nord de la Baltique, et la plus grande installation du pays.

Pour Peep Siitam, fondateur et PDG de Zero Terrain, « La signature du protocole d’accord est un jalon décisif dans l’orientation de Zero Terrain vers un avenir énergétique propre et sûr. Nous estimons que seul un système stockage d’énergie de longue durée et à grande échelle permet la transition vers les énergies renouvelables. Cette collaboration est placée sous le signe de la coopération et de l’engagement en faveur d’une évolution positive de l’infrastructure des énergies renouvelables en Estonie ».

La première centrale de stockage d’énergie de longue durée en Estonie conçue par Zero Terrain à Paldiski a obtenu les principaux permis de construire en décembre 2022, et le chantier de construction débutera en 2025. Au cours d’un cycle fonctionnel de 12 heures, la centrale Zero Terrain de Paldiski produit 6 GWh d’électricité pour le réseau, ce qui est légèrement supérieur à la consommation quotidienne moyenne de l’ensemble des ménages du pays.

Zero Terrain perçoit également une subvention de 1,98 million d’euros du programme de recherche appliquée de l’État. Selon Monsieur Siitam, cette aide sera investie dans le développement de la conception modulaire de Zero Terrain, et contribuera à initier des activités de développement dans d’autres pays mais aussi à susciter l’appétit de nouveaux investisseurs envers son projet de centrale à Paldiski.

« Zero Terrain développe une technologie de stockage d’énergie à grande échelle, qui favorise la transition de l’Estonie et d’autres pays vers les énergies renouvelables au moyen d’une avancée significative de la technologie STEP traditionnelle » observe Arbo Reino, expert en énergie de l’Agence estonienne pour les affaires et l’innovation.

« Le besoin mondial en matière de stockage énergétique de longue durée (ou LDES pour Long-Duration Energy Storage) est incontestable. D’après une étude menée en 2021 par McKinsey, une capacité mondiale à hauteur de 85 à 120 TWh sera nécessaire à l’échelle planétaire d’ici 2040. Notre technologie et notre projet suscitent ainsi un net intérêt, en particulier dans les régions qui n’ont pas pu installer une STEP traditionnelle en raison de contraintes géographiques » ajoute Monsieur Siitam.

Zero Terrain est détenue conjointement par la société énergétique estonienne AS Alexela, la société balto-polonaise d’énergie renouvelable Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ et Ronnivara OÜ.

