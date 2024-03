Agora Aberto para Indicações: Primeira Edição para o Stevie® Awards para Excelência em Tecnologia

A mais nova edição dos principais prêmios empresariais do mundo irá celebrar as conquistas relacionadas à tecnologia em todo o mundo

FAIRFAX, Va., March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Stevie® Awards, organizadores dos principais prêmios empresariais do mundo, abriram a nona competição internacional: Stevie® Awards for Technology Excellence . Este novo programa Stevie Awards celebra as realizações notáveis de indivíduos, equipes e organizações que moldam o futuro da tecnologia em todos os setores da indústria.

Indivíduos e empresas de todo o mundo, públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, grandes e pequenas, podem se inscrever. O programa reconhecerá os melhores profissionais, organizações, conquistas, produtos e serviços de tecnologia do mundo desde o início de 2022.

O prazo para a inscrição antecipada, com taxa reduzida, é 2 de maio. O prazo para inscrições é 30 de maio, mas aceitaremos inscrições até 28 de junho mediante o pagamento de uma taxa de atraso. Os detalhes da inscrição podem ser encontrados em www.StevieAwards.com/tech .

Michael Gallagher, Fundador e Presidente Executivo do Stevie Awards, expressou entusiasmo com este marco significativo do Stevie Awards: “Estamos muito contentes em anunciar a abertura da mais recente competição do Stevie Awards, o Stevie Awards for Technology Excellence. Ao comemorarmos 22 anos do início da primeira competição Stevie Awards em 2002, este lançamento cumpre uma visão há muito esperada. Com as categorias distintas dos nossos programas, esta competição oferece uma oportunidade única para startups, pequenas empresas, corporações e indivíduos com visão de futuro destacarem suas realizações tecnológicas em um cenário global de prestígio.”

O programa tem mais de 250 categorias em 20 grupos de tecnologia-indústria, com um conjunto mais amplo de categorias de Tecnologia da Informação. As categorias grupos incluem:

Todos os anos, as competições Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Os vencedores anteriores do Stevie Award incluem Cisco Systems, Inc., DP DHL, EY Global Services Limited, HCLTech, IBM Corporation, LLYC, Proctor & Gamble, Samsung, Toyota, Verizon, Viettel Group e muitos outros.

Corpos de jurados com mais de 100 executivos de todo o mundo escolherão os vencedores do Stevie Award Ouro, Prata e Bronze. Os vencedores serão anunciados publicamente em 7 de agosto e homenageados em uma cerimônia de gala conjunta com o nono Stevie® Awards for Great Employers anual em 16 de setembro no Marriott Marquis Hotel, na Cidade de Nova York.

Stevie Awards são concedidos em nove programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, Stevie Awards Oriente Médio e África do Norte, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais e Stevie Awards para Vendas e Atendimento ao Cliente, e o mais novo programa Stevie Awards, o Stevie Awards de Excelência em Tecnologia. As competições Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com .

