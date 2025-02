AI-Media s’associe à l’England and Wales Cricket Board pour une solution de sous-titrage de pointe

LONDRES, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, leader mondial des solutions de sous-titrage et de traduction alimentées par l’IA, est fier d’annoncer sa récente collaboration avec l’England and Wales Cricket Board (ECB) afin de fournir des services de sous-titrage de pointe pour leurs matchs de cricket. Au terme d’une première saison couronnée de succès, ce partenariat marque une étape importante dans l’amélioration de l’accessibilité et de l’inclusivité des matchs de cricket pour tous les spectateurs.

AI-Media a commencé à travailler avec l’ECB pour développer un flux de travail sur mesure permettant de fournir des sous-titres en direct sur des écrans LED dans les stades de cricket à travers le Royaume-Uni afin d’assurer l’accessibilité pendant les matchs internationaux de l’Angleterre. Grâce à l’Encoder Pro (HD492) et à la plateforme AI-Live d’AI-Media, le flux de travail sur mesure garantit une entrée audio fluide et des sous-titres en direct pour les événements de cricket. En tirant parti de l’expertise d’AI-Media en matière de modélisation des sujets, l’ECB a amélioré la précision de ses sous-titres et gère désormais facilement son utilisation de LEXI par le biais d’un compte Cloud dédié. Ce flux de travail sur mesure met en évidence la capacité d’AI-Media à intégrer une technologie de pointe aux besoins spécifiques des clients pour des sous-titres fiables et de haute qualité.

Les sous-titres obtenus étaient bien visibles aux quatre coins du terrain de cricket, sur des écrans LED, pour les annonces spécifiques d’avant-match et d’entracte. Cette configuration a permis à tous les participants, y compris les personnes sourdes ou malentendantes, de vivre pleinement l’expérience du match en direct. AI-Media et l’ECB travaillent actuellement à l’extension de ce service à tous les matchs.

« Nous sommes ravis d’aider l’ECB à rendre le cricket plus accessible et plus agréable pour tous les fans », a déclaré James Ward, directeur des ventes chez AI-Media. « Notre technologie de sous-titrage avancée et nos solutions de flux de travail sur mesure démontrent notre engagement à améliorer l’expérience sportive en direct grâce à l’innovation et à l’inclusivité. »

Pour plus d’informations sur AI-Media et ses services, veuillez consulter le site AI-Media.tv

À propos d’AI-Media :

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, alimentées par l’IA, en direct et sur la base d’enregistrements, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux.

Grâce à son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est entrée en bourse sur l’ASX le 15 septembre 2020.

À propos de l’ECB:

L’England and Wales Cricket Board (ECB) a pour mission de faire du cricket le sport le plus inclusif du pays, en améliorant la qualité de vie, en reliant les communautés et en incitant une nouvelle génération à s’engager dans le jeu. L’ECB se concentre sur la mise en place d’un cricket international et national de haute performance tout en promouvant une large participation, et recherche continuellement des partenariats innovants pour améliorer la portée et l’impact du sport. En collaboration avec AI-Media, l’ECB s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir un meilleur accès, une narration plus riche et des informations en temps réel qui trouvent un écho auprès des fans à tous les niveaux, des bases aux plus hauts échelons du cricket professionnel. Ce partenariat souligne l’engagement de l’ECB à moderniser le cricket, en veillant à ce qu’il reste une force dynamique au service du bien, tant sur le terrain qu’en dehors.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f2a792f-ff39-4d09-a09f-015d6ab52292

Contact médias : Fiona Habben Responsable mondiale du marketing, AI-Media [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9386592