Half of Australian Children and Adolescents Might Be Overweight by 2050: Research

AUSTIN, Texas, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambiq®, un fournisseur de premier plan de solutions semi-conducteurs à ultra-faible consommation, qui répond aux défis énergétiques liés au calcul conventionnel et à l’IA en périphérie du réseau, dévoile la série Apollo330 Plus System-on-Chip (SoC). La série comprend le modèle de base Apollo330 Plus, ainsi que les versions Apollo330B Plus et Apollo330M Plus. Chacun offre un large éventail de périphériques et d’options de connectivité adaptés aux secteurs de la santé, des bâtiments intelligents, des applications industrielles et bien d’autres usages nécessitant une IA en temps réel et en continu.

Caractéristiques clés :

Le processeur d’application Arm ® Cortex-M55 ® atteint une fréquence maximale de 250 MHz et intègre la technologie turboSPOT ® ainsi que la technologie Helium Arm ®

Cortex-M55 atteint une fréquence maximale de 250 MHz et intègre la technologie turboSPOT ainsi que la technologie Helium Arm Un processeur réseau Arm Cortex-M4F fonctionnant à 48/96 MHz ainsi qu’une radio multiprotocole sont intégrés dans les options de produits sans fil

Les performances sont multipliées par 16, avec une latence réduite et une efficacité énergétique 30 fois supérieure pour l’IA, comparé aux solutions basées sur les générations précédentes de processeurs Cortex-M

Microphone numérique PDM à ultra-faible consommation pour une reconnaissance vocale véritablement toujours active

La série Apollo330 Plus offre plusieurs options de conditionnement et de connectivité, dont Bluetooth® Low Energy, Matter et Thread, facilitant l’intégration sur divers dispositifs périphériques

La série Apollo330 Plus est spécialement conçue pour permettre une IA toujours active et un inférence en temps réel sur les appareils. Reposant sur la technologie propriétaire d’optimisation énergétique en sous-seuil d’Ambiq (plateforme SPOT®), elle offre des performances 16 fois plus rapides et une efficacité énergétique en IA jusqu’à 30 fois supérieure par rapport aux solutions similaires basées sur les générations précédentes de processeurs Cortex-M. Cela permet aux fabricants d’intégrer des fonctionnalités innovantes tout en prolongeant la durée de vie des appareils, en proposant une connectivité multiprotocole sur divers terminaux et en améliorant l’expérience utilisateur.

L’architecture Apollo330 Plus exploite pleinement le processeur Arm Cortex-M55 et la technologie Arm Helium, optimisant l’accélération de l’IA et permettant le traitement jusqu’à 8 MACs par cycle. Elle intègre également 2 Mo de RAM embarquée, 2 Mo de mémoire non volatile intégrée, un cache I de 32 Ko et un cache D de 32 Ko sur un bus large, ainsi qu’une radio multiprotocole pour permettre aux développeurs de concevoir des produits hautes performances et à faible consommation énergétique.

« Alors que les appareils intelligents d’aujourd’hui dépendent fortement d’un cloud énergivore, la série Apollo330 Plus crée une toute nouvelle opportunité en permettant un véritable traitement de l’IA en périphérie du réseau », a déclaré Fumihide Esaka, PDG d’Ambiq. « Cela permet aux fabricants de concevoir des appareils intelligents plus durables, plus réactifs et mieux adaptés aux maisons, bureaux et usines. »

« Avec un nombre croissant de nouvelles applications d’IA en périphérie du réseau émergentes sur divers marchés, notamment l’industrie et la maison connectée, permettre un traitement de l’IA à ultra-faible consommation directement en périphérie sera une transformation majeure », a indiqué Laurence Bryant, vice-président du marketing segmentaire, IoT Line of Business chez Arm. « Avec cette nouvelle solution, basée sur Arm, Ambiq ouvre la voie à des appareils plus intelligents et plus efficaces, capables d’assurer une intelligence en temps réel sur un large éventail de cas d’usage. »

La série Apollo330 Plus est disponible en trois variantes :

Le modèle de base Apollo330 Plus, sans connectivité sans fil, propose un large ensemble de périphériques destinés aux objets connectés portables, aux applications médicales et aux maisons intelligentes, offrant aux développeurs la possibilité de créer facilement des applications sophistiquées basées sur des capteurs.

L’Apollo330 B Plus étend les capacités de l’Apollo330 Plus en intégrant la prise en charge du Bluetooth ® Low Energy (BLE) pour une large gamme de périphériques connectés et d’applications audio.

Plus étend les capacités de l’Apollo330 Plus en intégrant la prise en charge du Bluetooth Low Energy (BLE) pour une large gamme de périphériques connectés et d’applications audio. L’Apollo330M Plus ajoute une prise en charge de la radio multiprotocole pour IEEE 802.15.4, Thread et Matter, facilitant une interopérabilité réseau maillé à faible consommation entre les maisons intelligentes de nouvelle génération, les compteurs intelligents et les dispositifs industriels en périphérie.

Son architecture multicœur optimisée comprend un puissant processeur d’application et un coprocesseur réseau dédié, garantissant des performances radio optimales sans compromis. Ce design simplifie le développement tout en offrant des performances radio multiprotocoles sans compromis, avec une puissance de signal robuste allant jusqu’à +14 dBm et une sensibilité radio améliorée.

Les fonctionnalités innovantes secureSPOT® 3.0, basées sur la technologie Arm TrustZone®, renforcent davantage les SoC de la série Apollo330 Plus, garantissant l’intégrité et la confidentialité des données transmises et traitées par les appareils connectés. Grâce à des mécanismes de sécurité matériels, tels que le démarrage sécurisé (secure boot) et les mises à jour sécurisées du micrologiciel, ces SoC assurent une protection robuste contre les accès non autorisés et les attaques malveillantes, garantissant un déploiement sécurisé dans diverses applications.

Nouvelle addition au portefeuille d’Ambiq, la série de SoC Apollo330 Plus établit une nouvelle norme pour le traitement de l’IA ultra-basse consommation en périphérie. Avec une connectivité renforcée, une sécurité accrue, un large éventail d’interfaces périphériques et plusieurs options de conditionnement, ces SoC offrent aux développeurs les outils nécessaires pour implémenter des solutions d’IA sophistiquées et économes en énergie sur les appareils en périphérie.

Découvrez la série de SoC Apollo330 Plus, et retrouvez Ambiq au Embedded World 2025 en réservant une rencontre avec leur équipe.

À propos d’Ambiq

Notre mission est de rendre l’intelligence (intelligence artificielle (IA) et au-delà) accessible partout en proposant des solutions semi-conducteurs à la consommation d’énergie la plus faible. Nous permettons à nos clients de déployer des capacités de calcul en intelligence artificielle en périphérie du réseau, là où les défis de consommation énergétique sont les plus critiques. Nos innovations technologiques, basées sur la technologie brevetée et exclusive d’optimisation énergétique en sous-seuil (SPOT), permettent une amélioration considérable de la consommation d’énergie par rapport aux conceptions de semi-conducteurs traditionnelles. À ce jour, nous avons alimenté plus de 260 millions d’appareils. Pour plus d’informations, consultez le site : www.ambiq.com.

