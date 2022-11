Annonce des gagnantes de la 19e édition annuelle des Prix Stevie® pour les femmes entrepreneurs

Des professionnelles et des entreprises appartenant à des femmes ont été récompensées lors d’une cérémonie de remise des prix à Las Vegas

Annonce des gagnantes dans le programme des 19e Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs

FAIRFAX, Virginie, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Mettant en vedette les femmes cadres, les entrepreneuses et les entreprises dirigées par des femmes, les gagnantes des Prix Stevie® 2022 pour les femmes entrepreneurs ont été annoncées le vendredi 11 novembre.

Les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs (Stevie Awards for Women in Business) sont un concours international produit par les créateurs des prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®. Le prix Stevie est largement considéré comme le plus grand prix d’entreprise au monde.

En présence des femmes actives nominées et de leurs invités, les prix ont été annoncés lors d’un gala au Caesars Palace à Las Vegas, dans le Nevada. Le concours 2022 a attiré des nominations de 27 pays.

Les présentations ont été diffusées en direct via Livestream.

Plus de 1 500 nominations d’entreprises et de personnes du monde entier ont été soumises aux prix cette année dans des catégories telles que Entrepreneuse de l’année (Entrepreneur of the Year), Cadre de l’année (Executive of the Year), Société la plus innovante de l’année (Most Innovative Company of the Year) et Startup de l’année (Startup of the Year), entre autres. Plus de 200 professionnels des affaires travaillant dans sept comités de sélection spécialisés ont choisi les gagnantes des prix Stevie d’or, d’argent et de bronze.

Les trophées Grand Stevie Award ont été présentés aux cinq entreprises qui ont soumis le meilleur ensemble de candidatures au concours, en leurs propres noms ou aux noms d’un ou de plusieurs clientes. Les gagnantes ont été déterminées par le nombre de Prix Stevie d’or, d’argent et de bronze remportés lors du concours. Les gagnantes des prix Grand Stevie Award sont :

The Audacious Agency, Coombabah, Queensland, Australie (n° 1)

IBM, Armonk, État de New York, États-Unis (n° 2)

Megaphone, Melbourne, Australie (n° 3)

Melissa Sones Consulting, New York, État de New York, États-Unis (n° 4)

Global Press Institute, Washington D.C., États-Unis (n° 5)

Les gagnantes des Prix Stevie d’or, d’argent et de bronze 2022 reflètent un groupe diversifié de petites et grandes entreprises du monde entier. Les gagnantes notables des Prix Stevie d’or dans le cadre du concours de cette année comprennent :

Sandrine Pons, vice-présidente régionale, directrice des ventes de solutions et de l’innovation, SAP, Paris, France, dans la catégorie Femmes aidant des femmes – Entreprise (Women Helping Women – Business)

Ann Kaplan, Las Vegas, Nevada, États-Unis, dans la catégorie Femme de l’année – Comptabilité et Finance (Women of the Year – Accounting and Finance)

Susan McLaughlin, responsable senior des médias innovants et des opérations créatives, Vanguard, Malvern, Pensylvanie, États-Unis, dans la catégorie Femme de l’année – Publicité, Marketing et Relations publiques (Women of the Year – Advertising, Marketing & Public Relations)

Fatima Sultan Al-Kuwari, directrice des ressources humaines du groupe, Ooredoo, Qatar, dans la catégorie Femme cadre de l’année – Produits d’entreprise – Plus de 2 500 employés (Female Executive of the Year – Business Products – More Than 2,500 Employees)

Shama Hyder, PDG et fondatrice de Zen Media, Plano, Texas, États-Unis, dans la catégorie Femme la plus innovante de l’année – Réseaux sociaux (Most Innovative Woman of the Year – Social Media)

Stephanie Wernick Barker, présidente de Mondo, New York, État de New York, États-Unis, dans la catégorie Femme leader d’opinion de l’année – Services d’entreprise (Women Thought Leader of the Year – Business Services)

Gehad Hamdy, fondatrice de Speak Up, Gizeh, Égypte, dans la catégorie Créatrice de changement social de l’année – Genre (Social Change Maker of the Year – Gender)

Michelle John, directrice fondatrice de PEGS, Shrewsbury, Shropshire, Royaume-Uni, dans la catégorie Femme de l’année – Organisation gouvernementale ou à but non lucratif (Woman of the Year – Government or Non-Profit)

Kelley Higney, fondatrice et PDG de Bug Bite Thing, Port Sainte-Lucie, Floride, États-Unis, dans la catégorie Meilleure femme entrepreneur – Produits de consommation – 11 à 2 500 employés (Best Female Entrepreneur – Consumer Products –11 to 2,500 Employees)

Allison Grafton, présidente et fondatrice de Rockwood Custom Homes, Calgary, Alberta, Canada, dans la catégorie Meilleure femme entrepreneur du Canada (Best Female Entrepreneur in Canada)

Parmi les entreprises qui ont remporté plus d’un prix Stevie d’or figurent Anheuser-Busch InBev, Babylist, Brandless, But Bite Thing, Caroline Kennedy Group, Everise, Flock DC, Global Press Institute, Halkbank, Harman International, LickYourPhone Media, Luma Brighter Learning, Megaphone, Primrose Schools, Rockwood Custom Homes, Rubi Laboratories, Sidus Space et The Tambellini Group.

HCLTech, la société technologique mondiale fournissant des capacités de pointe axées sur le numérique, l’ingénierie et le cloud, qui s’appuie sur un large portefeuille de services et de produits technologiques, a sponsorisé les prix dans quatre catégories intitulées HCLTech Women in Technology Awards. Parmi les principales gagnantes des prix Stevie dans ces catégories, on peut citer :

Monica Williams, vice-présidente principale – Produits numériques et Distribution de contenu, NBCUniversal, en tant que Nouvelle transformatrice du numérique normal (New Normal Digital Transformer)

Karen Oerter, directrice des technologies de l’information, Land O’Lakes, en tant que Nouvelle transformatrice du numérique normal (New Normal Digital Transformer)

Abby Knowles, vice-présidente des solutions technologiques mondiales chez Verizon, pour avoir su Diriger à travers l’incertitude (Leading Through Uncertainty)

Susan Doniz, directrice principale de l’information et vice-présidente senior des technologies de l’information et de l’analyse des données, The Boeing Company, pour avoir su Diriger à travers l’incertitude (Leading Through Uncertainty)

Tia Ballard, responsable du cloud et de l’automatisation, Sempra, pour son Leadership dans la technologie de nouvelle génération (Leadership in Next Gen Technology)

Constance Metcalfe, vice-présidente adjointe – Transformation des infrastructures d’entreprise, Canadian Tire Corporation, pour son Excellence dans la transformation des affaires (Excellence in Transforming Business)

Pour une liste complète des gagnantes des Prix Stevie et pour tout complément d’information, veuillez consulter la page http://www.StevieAwards. com/Women.

Les Prix Stevie ont organisé la cinquième édition de sa Conférence Women|Future virtuellement les 8 et 10 novembre en conjonction avec les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs. Plus de 250 femmes ont partagé trois jours de programmation soulignés par une présentation liminaire de Rashmi Verma, responsable D&I chez Hugo Boss.

Les candidatures pour l’édition 2023 (la 20e) des prix seront ouvertes en mai. La cérémonie de remise des prix 2023 se tiendra au Marriott Marquis à New York, État de New York, aux États-Unis, en novembre.

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les Prix Stevie en Asie-Pacifique, les Prix Stevie en Allemagne, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Prix Stevie pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs, les Prix Stevie pour les grands employeurs et les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Prix Stevie reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards. com.

