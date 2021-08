Argon Medical Devices, Inc. annonce le lancement commercial du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop

FRISCO, Texas, 20 août 2021 /PRNewswire/ — Argon Medical Devices, Inc, un fabricant leader de dispositifs médicaux pour les procédures interventionnelles, a annoncé le lancement commercial des cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Le SKATER™ Mini-Loop est un cathéter de drainage placé à travers la peau à l’aide d’un guidage par imagerie, comme moyen peu invasif de retirer ou de drainer une collection de fluide indésirable. Le cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop est une extension du portefeuille de drainage polyvalent et de néphrostomie SKATER™ d’Argon, et il utilise une boucle 40 % plus petite pour aider à fixer le cathéter et à drainer le fluide des cavités plus petites.

« La mission d’Argon est de fournir des dispositifs médicaux innovants, les meilleurs de leur catégorie, afin d’améliorer l’expérience des clients et la vie de leurs patients. Nous sommes ravis de compléter notre portefeuille de solutions de drainage SKATER™ et de célébrer ce prochain lancement dans le cadre de notre Année de l’innovation », a déclaré George A. Leondis, président et PDG d’Argon Medical Devices.

« Le cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop s’insère facilement et forme une boucle serrée pour éviter l’occlusion du drainage. Contrairement aux autres cathéters de drainage de la catégorie, le SKATER™ Mini-Loop est compatible avec l’alcool et possède une durabilité lui permettant de résister au vrillage, ce qui est important pour moi », a déclaré le Dr Sujoy Menon, radiologue interventionnel au Newark Beth Israel Medical Center. Le Dr Menon et le Dr Sayed Ali, résident de la faculté de médecine de Rutgers, ont été les premiers médecins des États-Unis à utiliser le cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop.

Argon Medical Devices a introduit plusieurs nouveaux dispositifs dans les secteurs de la biopsie, du drainage et de la thérapie vasculaire en 2020, malgré la pandémie mondiale. L’entreprise qualifie l’année 2021 d’« Année de l’innovation » car elle prévoit de lancer tout au long de l’année des nouveaux produits encore plus innovants pour faciliter les procédures vasculaires et oncologiques interventionnelles.

Visitez le site www.argonmedical.com/SKATER pour plus de détails.

À propos d’Argon Medical Devices, Inc.

Fondée en 1972, Argon Medical Devices, Inc. est un fabricant mondial de dispositifs médicaux spécialisés utilisés dans les procédures interventionnelles. Argon propose une large gamme de dispositifs médicaux jetables pour la radiologie interventionnelle, l’oncologie interventionnelle et la chirurgie vasculaire. Basée à Frisco, au Texas, la marque Argon est reconnue dans le monde entier pour ses produits de pointe qui améliorent les résultats pour les patients.

Logo : https://mma.prnewswire.com/ media/319111/argon_medical_ devices_inc_logo.jpg