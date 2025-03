Bayer Leverkusen and Borussia Dortmund Secure Victories in Bundesliga Matches

VICTORIA, Seychelles, 02 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’associe à des organisations humanitaires de renommée mondiale, dont notamment l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ShareTheMeal et le One Billion Meals Endowment, afin de distribuer jusqu’à 100 000 repas aux personnes dans le besoin pendant le Ramadan. Ciblant les communautés vulnérables des régions confrontées à des difficultés importantes, cette initiative vise à soulager la faim de ces populations pendant le mois sacré du Ramadan.

Chaque repas permettra ainsi de soutenir les familles et les individus pendant toute la durée de ce mois sacré. Cette démarche qui met l’accent sur l’action collective et la compassion bénéficiera des contributions de la communauté Bitget. Pour atteindre son objectif de collecte de fonds, Bitget a lancé des initiatives qui encouragent la participation des utilisateurs, des clients VIP, ainsi que des partenaires influenceurs.

Bitget s’engagera d’abord à offrir 10 000 repas aux personnes dans le besoin. Cette action sera suivie d’une série de repas Iftar de rupture du jeûne qui seront organisés dans des lieux clés, notamment à Dubaï et à Istanbul, afin de favoriser l’unité et la philanthropie. Les participants peuvent contribuer à cette collecte sous forme de dons, Bitget versant un montant équivalent pour chaque dollar collecté. Des ventes aux enchères exclusives mettant en vedette des souvenirs issus de partenariats avec La Liga contribueront également à la collecte de fonds, et Bitget consacrera l’intégralité du produit de ces ventes à la cause. Les sommes ainsi récoltées seront reversées à 100 % à la collecte de fonds.

« Le Ramadan est un moment de générosité et d’unité », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « En tirant pleinement parti de notre réseau mondial, nous souhaitons générer un impact significatif au sein des communautés confrontées à l’adversité. Conforme à notre mission consistant à induire un changement positif grâce à des démarches de collaboration, cette initiative démontre toute la bienveillance de l’espace crypto. »

La campagne, qui inclut l’engagement de Bitget à offrir 10 000 repas, à verser des dons équivalents aux contributions recueillies ainsi que le produit d’enchères exclusives, bénéficiera du soutien d’équipes locales qui organiseront des événements d’engagement communautaire. Son lancement est prévu le premier jour du Ramadan qui aura lieu conformément au calendrier islamique.

