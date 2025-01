Bitget facilite les dépôts bancaires grâce à l’intégration de la solution ZEN qui donne désormais accès à onze devises fiduciaires

VICTORIA, Seychelles, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de cryptomonnaie et société Web3, est ravie d’annoncer l’intégration de ZEN.com, une solution bancaire renommée, dans son canal de dépôt et de retrait de devises fiduciaires. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Bitget peuvent désormais déposer et retirer des fonds de manière transparente en utilisant 11 devises fiduciaires prises en charge, notamment PLN, CZK, DKK, AUD, CAD, NOK, SEK, CHF et HUF.

Avec cette collaboration, Bitget montre l’importance qu’elle accorde à l’amélioration de l’accessibilité et de l’expérience utilisateur, en particulier sur les marchés européens mal desservis et dans les grandes régions telles que l’Océanie.

« Notre partenariat avec ZEN.com s’inscrit dans le cadre de notre projet visant à rendre le trading de cryptomonnaies plus accessible aux utilisateurs du monde entier. En prenant en charge un plus grand nombre de devises fiduciaires que ne le font nos concurrents et en proposant des options d’accès instantané aux devises fiduciaires, nous proposons aux utilisateurs des solutions de trading pratiques et innovantes », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

L’intégration de la solution ZEN par Bitget offre une multitude d’avantages. Les utilisateurs peuvent déposer et retirer des fonds dans 11 devises fiduciaires, soit plus que ce que proposent actuellement les autres crypto-bourses centralisées. Grâce à cet accès instantané aux devises fiduciaires, les utilisateurs peuvent obtenir la conversion instantanée d’espèces en cryptomonnaies via Bitget. Il n’y a pas de frais cachés, et l’absence de frais de dépôt permet aux utilisateurs de bénéficier de remises sur les frais pendant la période promotionnelle.

Afin de célébrer ce partenariat, Bitget et ZEN lancent une campagne exclusive qui récompense les utilisateurs en leur offrant un essai ZEN PRO d’une durée de 3 mois, des frais de dépôt nuls, et jusqu’à 25 % de remises sur les conversions de monnaies fiduciaires en cryptomonnaies.

L’événement se déroule du 7 janvier 2025 à 18 h 00 (UTC+8) au 4 février 2025 à 18 h 00 (UTC+8). Les participants peuvent s’inscrire ici en créant un compte ZEN pour un essai PRO gratuit de 3 mois, en effectuant un dépôt sans frais dans les devises fiduciaires prises en charge, et en convertissant les devises fiduciaires en cryptomonnaies pour gagner jusqu’à 25 % de remise.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d’effectuer un dépôt via ZEN, rendez-vous ici.

