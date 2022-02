Chinmay J. Upadhyat devient vice-président régional pour l’Asie du Sud de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., 25 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe Nikkiso Co., Ltd (Japon), annonce que Chinmay J. Upadhyat a rejoint le Groupe en tant que vice-président régional pour la région Asie du Sud.

Chinmay sera basé au sein de Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd, son grand centre de fabrication et de compétence dans l’État du Gujarat, en Inde.

Cet ajout important à notre équipe de direction est le résultat de notre croissance dans l’environnement de marché et est conforme aux objectifs de la Division industrielle (Industrial Division) de Nikkiso visant à mieux servir et soutenir nos clients sur le marché de l’Asie du Sud.

Chinmay a débuté sa carrière en 1995 en tant qu’ingénieur de production chez Anup Engineering et Inductotherm India, puis a occupé le poste de gestionnaire de comptes clés pendant dix ans chez Dresser Rand India. Depuis 2008, il est directeur général adjoint régional de Burckhardt Compression India, où il était responsable du développement commercial et des ventes de nouvelles machines pour le marché indien.

Fort de sa vaste expérience sur les marchés du CNG, du GNL, du dihydrogène et du gaz industriel en Inde, Chinmay dirigera les équipes de ventes et services de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases dans cette importante région, et s’engagera dans une mission visant à fournir une croissance durable et rentable des parts de marché.

« Chinmay sera un parfait ajout à notre équipe de direction avec ses compétences dans le développement commercial, l’équipement, l’entretien, les services après-vente et sa connaissance du marché », a déclaré Emile Bado, vice-président du développement commercial et des ventes du Groupe.

Chinmay est titulaire d’un diplôme d’ingénierie mécanique de Government Polytechnic, Ahmedabad, d’une licence en technologie de l’université JNRVD, au Rajasthan, et d’un MBA de l’université Sikkim Manipal à Manipal.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement de gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.cryoind.com et www. nikkiso.com .