Correção: O filme “O Lobo de Wall Street” lançará uma oferta de NFT, promovida pela Aventus

Para celebrar o aniversário de 10 anos do filme, a Aventus fez uma parceria com os detentores dos direitos de “O Lobo de Wall Street” para produzir uma coleção histórica de NFTs

LONDRES, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Aventus, fornecedora de soluções Web3 para empresas, fez uma parceria com os detentores dos direitos cinematográficos de “O Lobo de Wall Street” e produtores e editores de cinema líderes mundiais para criar a “Experiência O Lobo de Wall Street”: uma série de lançamentos (drops) de NFT, que também atuarão como uma chave para desbloquear partes mais amplas da experiência.

Com uma bilheteria mundial de quase US$ 400 milhões, cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Fotografia, e uma entrada no Guinness World Records para a “mais palavrões em um filme”, o impacto de O Lobo de Wall Street na cultura popular permanece firme quase uma década após seu lançamento, com memes do filme continuando a gerar milhões de usos.

A Experiência O Lobo de Wall Street dará aos fãs do filme e aos entusiastas da Web3 acesso a conteúdo, recompensas e experiências exclusivos, por meio de uma série de lançamentos limitados de NFT. Os NFTs conterão recursos exclusivos do filme, incluindo novos ângulos de cenas icônicas, assim como roupas autênticas usadas pelo elenco, acessórios e outras lembranças. Além disso, experiências da vida real e virtuais ocorrerão, incluindo uma celebração do aniversário em estilo hollywoodiano, em dezembro.

O lançamento está programado para o segundo trimestre de 2023, com benefícios adicionais para os primeiros participantes da comunidade. Mais informações podem ser encontradas no site oficial: www.wolfofwallstreet.io .

Os NFTs serão criados pela Rede Aventus, neutra em carbono, que é uma camada 1 (parachain) em Polkadot – o que significa que o projeto alavancará todos os benefícios do ecossistema Polkadot, incluindo maior escalabilidade, velocidade, interoperabilidade e segurança. Isso também significa que os detentores de NFT poderão aproveitar todos os benefícios da interoperabilidade em mais de 50 blockchains, incluindo Ethereum.

Alan Vey, fundador e CEO da Aventus, comentou:”O Lobo de Wall Street é um dos filmes mais icônicos, não apenas da cultura popular de forma mais ampla, mas, especificamente, dentro da comunidade blockchain. Estamos entusiasmados por poder trazer este filme para a Web3 e por fazer parte de um momento histórico para a indústria, à medida que o setor de grandes sucessos se torna o setor mais recente a perceber os benefícios dos NFTs na construção e engajamento da comunidade”.

Gavin Wood, Fundador da Polkadot & Ethereum, acrescentou: “O ecossistema de parachain da Polkadot visa ajudar os blockchains a atingir seus objetivos, oferecendo escalabilidade melhorada, segurança e interoperabilidade, e é maravilhoso ver a Aventus alavancar esse suporte para viabilizar esse projeto verdadeiramente inovador”.

Sobre a Aventus

A Aventus integra empresas à Web3, permitindo que elas gerem novos fluxos de receita, aprimorem sua eficiência operacional e preparem seus negócios para o futuro. Com uma experiência combinada de mais de sete décadas na Web3 e liderança empresarial, a Aventus trabalha com cada empresa para definir o escopo de possíveis casos de uso e personalizar um produto no estilo SaaS, assim como manter e gerenciar a solução – para que as empresas possam se concentrar no que fazem melhor.

www.aventus.io/

